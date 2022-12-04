04 декабря 2022

Госэкспертиза одобрила строительство «путинского» автобана на Урале

Дорожники получили разрешение на строительство дороги Дюртюли — Ачит
© Служба новостей «URA.RU»
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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство дороги Дюртюли — Ачит Фото:

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство 2 и 3 этапов новой дороги Дюртюли — Ачит в Пермском крае и Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Автодора».

«В рамках проекта предусматривается 13 путепроводов, 7 мостов, в том числе через реки Малая Сарана, Быстрый Танып, Бизяр. На месте будущей дороги Дюртюли — Ачит, которая станет частью продолжения трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга, идет подготовка территории», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в Росавтодоре утвердили маршрут продолжения магистрали Москва—Казань (М-12) до Екатеринбурга. Дорогу проложат от города Дюртюли до города Ачит в Свердловской области.

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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство 2 и 3 этапов новой дороги Дюртюли — Ачит в Пермском крае и Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Автодора». «В рамках проекта предусматривается 13 путепроводов, 7 мостов, в том числе через реки Малая Сарана, Быстрый Танып, Бизяр. На месте будущей дороги Дюртюли — Ачит, которая станет частью продолжения трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга, идет подготовка территории», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Росавтодоре утвердили маршрут продолжения магистрали Москва—Казань (М-12) до Екатеринбурга. Дорогу проложат от города Дюртюли до города Ачит в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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