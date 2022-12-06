06 декабря 2022

В Екатеринбурге подрались водители автобусов. Видео

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Водители автобусов подрались на остановке «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге водители автобусов N053 и №09 подрались на остановке «Проспект Космонавтов». Об этом рассказал очевидец в соцсети.

«Водитель автобуса №09 не смог выехать из-за того, что близко подъехал. Наш водитель не хотел отъезжать», — рассказывает причину конфликта очевидец в сообществе «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 6 декабря. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водители трамваев №14 и №21 устроили драку на остановке. Конфликт прекратился после того, как один из пассажиров пошел успокаивать мужчин.

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В Екатеринбурге водители автобусов N053 и №09 подрались на остановке «Проспект Космонавтов». Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Водитель автобуса №09 не смог выехать из-за того, что близко подъехал. Наш водитель не хотел отъезжать», — рассказывает причину конфликта очевидец в сообществе «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 6 декабря. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водители трамваев №14 и №21 устроили драку на остановке. Конфликт прекратился после того, как один из пассажиров пошел успокаивать мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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