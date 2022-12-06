В Екатеринбурге водители автобусов N053 и №09 подрались на остановке «Проспект Космонавтов». Об этом рассказал очевидец в соцсети.
«Водитель автобуса №09 не смог выехать из-за того, что близко подъехал. Наш водитель не хотел отъезжать», — рассказывает причину конфликта очевидец в сообществе «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел вечером 6 декабря. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водители трамваев №14 и №21 устроили драку на остановке. Конфликт прекратился после того, как один из пассажиров пошел успокаивать мужчин.
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