В Екатеринбурге подрались водители автобусов. Видео

07 декабря 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Водители автобусов подрались на остановке «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге водители автобусов N053 и №09 подрались на остановке «Проспект Космонавтов». Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Водитель автобуса №09 не смог выехать из-за того, что близко подъехал. Наш водитель не хотел отъезжать», — рассказывает причину конфликта очевидец в сообществе «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 6 декабря. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водители трамваев №14 и №21 устроили драку на остановке. Конфликт прекратился после того, как один из пассажиров пошел успокаивать мужчин.

В Екатеринбурге водители автобусов N053 и №09 подрались на остановке «Проспект Космонавтов». Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Водитель автобуса №09 не смог выехать из-за того, что близко подъехал. Наш водитель не хотел отъезжать», — рассказывает причину конфликта очевидец в сообществе «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 6 декабря. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водители трамваев №14 и №21 устроили драку на остановке. Конфликт прекратился после того, как один из пассажиров пошел успокаивать мужчин.