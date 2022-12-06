Пермские власти проверили, как живет дочь ветерана ВОВ в доме без отопления

07 декабря 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Выяснилось, что женщине не раз предлагали переехать в другое жилье Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Пермские власти отреагировали на сообщения СМИ о дочери ветерана Великой Отечественной войны, которая живет в сторожке без отопления на улице Окулова. Глава Ленинского района Перми Александр Русанов лично съездил к пенсионерке, чтобы посмотреть, в каких условиях живет женщина. О результатах встречи он написал в своем telegram-канале. «Александра Степановна проживает в частном доме по улице Окулова, рядом с набережной. Министерством социального развития пенсионерке оказывается всяческая поддержка. Взамен старого дома и участка Александре Степановне неоднократно предлагались благоустроенные квартиры, в том числе и коммерческими организациями. Однако переезжать женщина не захотела», — написал глава района. Александр Русанов также отметил, что в ходе разговора снова предложил пенсионерке переехать в маневренный фонд хотя бы на время зимы, но получил отказ. Женщине со стороны администрации пообещали оказывать помощь. В частности, она попросила помочь с ремонтом кровли и установкой биотуалета рядом с домом. Ранее URA.RU сообщало, что Березниках прокурор добился выдачи жилищного сертификата 95-летней вдове ветерана ВОВ. Пенсионерка получила субсидии на жилье в размере 2,4 млн рублей.

Пермские власти отреагировали на сообщения СМИ о дочери ветерана Великой Отечественной войны, которая живет в сторожке без отопления на улице Окулова. Глава Ленинского района Перми Александр Русанов лично съездил к пенсионерке, чтобы посмотреть, в каких условиях живет женщина. О результатах встречи он написал в своем telegram-канале. «Александра Степановна проживает в частном доме по улице Окулова, рядом с набережной. Министерством социального развития пенсионерке оказывается всяческая поддержка. Взамен старого дома и участка Александре Степановне неоднократно предлагались благоустроенные квартиры, в том числе и коммерческими организациями. Однако переезжать женщина не захотела», — написал глава района. Александр Русанов также отметил, что в ходе разговора снова предложил пенсионерке переехать в маневренный фонд хотя бы на время зимы, но получил отказ. Женщине со стороны администрации пообещали оказывать помощь. В частности, она попросила помочь с ремонтом кровли и установкой биотуалета рядом с домом. Ранее URA.RU сообщало, что Березниках прокурор добился выдачи жилищного сертификата 95-летней вдове ветерана ВОВ. Пенсионерка получила субсидии на жилье в размере 2,4 млн рублей.