В Прикамье вдова ветерана ВОВ получила 2,4 млн на покупку жилья

Жилищного сертификата пенсионерке удалось добиться через суд и прокуратуру (архивное фото) Фото: Алексей Гущин URA.RU

В городе Березники (Пермский край) прокурор добился выдачи жилищного сертификата 95-летней вдове ветерана ВОВ. Пенсионерка получила субсидии на жилье в размере 2,4 млн рублей, после обращения в суд и прокуратуру, так как мэрия города отказывала в предоставлении жилищного сертификата, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Пермскому краю.

«Прокуратура города Березники Пермского края провела проверку по обращению 95-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны о нарушении ее жилищных прав. В настоящее время судебный акт исполнен, престарелая женщина получила жилищный сертификат на сумму 2,4 млн рублей», — указано в сообщении ведомства.

Как указано в информации, весной 2020 года пенсионерка обращалась в мэрию города Березники с заявлением о том, что она нуждается в жилом помещении, но ей отказали так как документы не подтверждали это право, потому как она проживала с родственниками. В суде, куда обратилась пенсионерка, было установлено, что она проживает отдельно. Однако и после решения суда ей также отказали в предоставлении субсидии на жилье. Тогда пенсионерка пошла в прокуратуру. Прокурор обратился в Березниковский суд с заявлением об обязании Министерства социального развития Пермского края предоставить вдове ветерана ВОВ жилищную субсидию. Суд удовлетворил требования в полном объеме, решение суда вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в Перми выселили из квартиры 93-летнюю ветерана ВОВ. Прокуратура Пермского края сочла законным выселение. Жилье было продано по решению суда, чтобы закрыть задолженность по ипотеке.

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