Опубликован протокол допроса обвиняемого в убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного

Предположительный текст допроса обвиняемого в убийстве ребенка опубликован в Telegram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

В одном из telegram-каналов опубликованы показания Виталия Бережного, обвиняемого по делу об убийстве тюменской школьницы Насти Муравьевой. Подлинность документов не подтверждена, однако уже вызвала сильный резонанс в социальных сетях. В протоколе допроса мужчина рассказывает, как он убил девочку, и что делал с ней перед этим.

«30 июня 2021 года я находился в алкогольном, наркотическом опьянении. Встретил ее в подъезде. В мою квартиру забежал котенок, я сказал Насте забрать его. Затем закрыл за собой дверь и совершил все эти действия, убийство, изнасилование», — говорится в предполагаемом протоколе допроса Виталия Бережного.

Мужчина подробно описывает, что он делал с ребенком. Затем рассказывает, как прятал труп в квартире, где сам же и проживал, а позднее отнес его на берег озера.

Telegram-канал, в котором публикуются материалы дела, появился в ноябре 2022 года. По одной из версий, его владельцем является адвокат Виталия Бережного Елена Шихова. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия, в отношении неустановленных лиц.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала без вести летом 2021 года. Спустя без малого два месяца девочку нашли мертвой. В ее убийстве обвиняется Виталий Бережной: он жил в соседнем с ребенком доме.