В Тюменской области прошел День Победы и ухудшилась ситуация с паводком: пять главных событий недели

В Абатском районе Тюменской области ухудшается ситуация с паводком. Критическая отметка там превышена уже на 152 сантиметра и вода только продолжает прибывать. Несмотря на это, тюменцы отметили 9 Мая масштабным праздником. В областном центре прошли сотни различных мероприятий, а в акции «Бессмертный полк» приняли участие 125 тысяч человек. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 5 по 11 мая.
Паводок в Тюменской области 2025
В Абатском районе за несколько дней вода поднялась на два метра. На 11 мая ее уровень вырос на 16 сантиметров и достиг отметки в 1112 сантиметров. Так, до рекордных значений 2017 года осталось всего 36 сантиметров.
Из-за угрозы подтопления там сейчас объявлена заблаговременная эвакуация жителей ряда населенных пунктов. Это касается улицы Советская в селе Банниково и деревни Бокова. Подтопление угрожает также деревням Лихачева и Лапина, однако местных жителей пока не стали оттуда вывозить.
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что несмотря на значительный подъем воды, ситуация остается под контролем. Он добавил, что с высоты изменения в Абатском районе очень хорошо заметны: под водой вся пойма реки и уже не осталось сухих участков. Тем не менее, по словам главы региона, паводок не достиг рекордных значений, а дамбы способны выдержать и более высокий уровень.
В Казанском и Ишимском районах Тюменской области иная обстановка. Там началось снижение уровня воды в реке и в ближайшие дни ожидается, что показатель опустится ниже отметки «опасное явление».
Несмотря на снижение, мониторить обстановку продолжают. Для контроля за состоянием дамб и земляных валов в Ишимском районе начали использовать квадрокоптеры. Операторы беспилотников проводят аэросъемку, что позволяет оперативно выявлять трещины, оползни и другие деформации на протяженных участках.
Тюменцы отпраздновали День Победы
В Тюмени отпраздновали 80-ую годовщину Великой Победы над фашистской Германией. По центру города прошли курсанты ТВВИКУ, конная колонна и военная техника.
В акции «Бессмертный полк», приняли участие более 350 тысяч жителей Тюменской области, 125 тысяч из них — жители Тюмени. Во главе тюменской колонны прошел и губернатор региона. В руках он нес портрет деда Нестера Черкасова, который, как и прадед Моора, воевал с фашистами в Великую Отечественную войну.
Помимо традиционного шествия, с портретами участников Великой Отечественной войны проплыли еще и представители тюменского сообщества моржей. Во время заплыва по Туре, тюменцы держали портреты предков-фронтовиков и флаги.
Однако отнюдь не все тюменцы были в регионе на День Победы. Так, почетный гражданин Тобольского района и Москвы, ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин встретил 80-ю годовщину Великой Победы на Красной площади в Москве, где его поздравил президент России Владимир Путин. Он передал привет жителям Тобольского района и подчеркнул, что всегда помнит о своей малой Родине.
Также на Красной площади были и курсанты ТВВИКУ. Они приняли участие в параде.
Глава Тюмени Максим Афанасьев помог жителям города установить рекорд по одновременному поднятию гири. Для этого он использовал расписную гирю, подаренную почетным консулом Республики Корея в регионе Игорем Самкаевым. Сам меценат и олигарх также участвовал в установлении рекорда. Корреспондент также сообщил, что Афанасьев поднимал гирю одной рукой — вторая пока не до конца восстановилась после травмы, полученной во время катания на лыжах.
Громкие скандалы Тюменской области
Жители Тюмени начали массово жаловаться на пропажу оградок с могил, расположенных на Червишевском кладбище. Они считают, что воры относят метал в металлоприемник, чтобы получить деньги.
Второй скандал связан с жестоким задержанием полицией 13-летнего подростка. Он оказывал сопротивление и нанес правоохранителю удар ногой, поэтому была применена физическая сила. При этом сами силовики утверждают, что не знали о его возрасте потому что «выглядел он как совершеннолетний, а представляться отказывался».
Позже было установлено, что подросток является жителем села Ембаево. Материалы об инциденте направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Его мать утверждает, что задержание только отказом назвать свою фамилию. При этом парню якобы распылили в лицо перцовый баллончик и нанесли несколько травм. В настоящий момент тюменка намерена обратиться в прокуратуру и к детскому омбудсмену.
Также отменой депортации закончилась резонансная история уроженки Узбекистана (проживает в поселке Голышманово Тюменской области), которая не могла оформить документы из-за ошибки в паспорте, допущенной узбекскими чиновниками. Оставить в стране ее решили после вмешательства омбудсмена, общественников и силовиков.
Женщина является матерью участника СВО. В Тюменской области она проживает с 1992 года. Сейчас ей избрано наказания в виде штрафа размером в 20 тысяч рублей.
Назначения тюменских чиновников
На должность заместителя начальника полиции УМВД России по Тюменской области был назначен Кирилл Косарев. Он перевелся в Тюмень из Орловской области. Начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов, который был назначен на эту должность в декабре 2023 года, также служил в орловской полиции. С 1999 по 2008 год он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью местного управления МВД.
Уроженка села Восток (Тюменская область) Натали Павлик займет пост госминистра уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции в правительстве Германии. Натали Павлик в возрасте семи лет вместе с семьей переехала в Германию. Политическую карьеру начала в 20-летнем возрасте, когда стала депутатом городского совета Бад Наухайма. Родители Натали работали по профессиям, не связанным с политикой: мать была нянечкой в детском саду, а отец — водителем в совхозе. На новом посту Павлик займется вопросами интеграции, поддержки семей и развития программ для пожилых людей в регионе.
В Тюмени отключат отопление
Центральное отопление в Тюмени отключат, когда температура воздуха будет держаться на уровне восьми градусов не менее пяти дней подряд. В мэрии города предположили, что скорее всего, это произойдет сразу после праздников. Сейчас температура воздуха в системе теплоснабжения поддерживается по заранее утвержденному графику. Для того чтобы в квартирах горожан не было слишком жарко, ее также регулируют управляющие компании.
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