СК начал поиск людей, которые разглашают данные по делу об убийстве тюменской девочки

Виталий Бережной обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Следственный комитет по Тюменской области завел уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия. Об этом без указания имен и обстоятельств уголовного дела сообщает в telegram-канал ведомства. По данным источников агентства, речь идет про уголовное дело об убийстве 8-летней девочки, в совершении которого обвиняется Виталий Бережной. Преступление произошло в июне 2021 года.

«Следователями СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам публикаций в СМИ материалов уголовного дела. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия)», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области.

Там добавили, что в период с 7 ноября в одной из социальных сетей были размещены сканы документов и протоколов, связанных с расследованием уголовного дела, обстоятельства которого не называются. «В ноябре похожие документы и фотографии начали публиковаться в одном из telegram-каналов, который связывают с адвокатом Бережного Еленой Шиховой. Она сейчас находится за границей и не скрывает от журналистов, что имеет отношение к публикации материалов», — сообщил собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что 30 июня 2021 года в тюменском микрорайоне Лесобаза пропала 8-летняя девочка. Ее тело было найдено спустя полтора месяца. Через несколько дней силовики вышли на Виталия Бережного, который проживал в соседнем доме. После задержания он сознался в содеянном, но позже заявил, что дал показания под давлением следствия.