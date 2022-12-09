В ХМАО у школьников отменили занятия второй смены из-за мороза

10 декабря 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Занятия во вторую смену отменены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и других городах и поселениях ХМАО 10 декабря отменили занятия у учеников школ второй смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов — с 1 по 4, смена — вторая, дата актировки — 10 декабря 2022: п. Ваховск, с. Угут, д. Каюкова, п. Сентябрьский, п. Куть-Ях, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. п. Локосово, п. Солнечный, п. г. т. Барсово, п. г. т. Белый Яр, г. Сургут, п. Каркатеевы, п. Сингапай, с. Чеускино, п. Усть-Юган, п. Юганская Обь, пгт. Пойковский, г. Нефтеюганск, д. Сайгатина, г. Пыть-Ях, с. Лемпино, г. Лянтор, д. Лямина, с. Сытомино, с. Селиярово, г. Нягань, п. Коммунистический, п. Унъюган, г. Когалым, г. Покачи, п. Ульт-Ягун, д. Русскинская, п. Тром-Аган, п. г. т. Федоровский, п. Аган, п. Сергино, пгт. Андра, пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, с. Малый Атлым, с. Большие Леуши, с. Большой Атлым, д. Хулимсунт, с. Няксимволь, с. Теги, п. Ванзетур, д. Шайтанка, пгт. Березово, с. Ванзеват, с. Полноват, п. Высокий Мыс, с. Покур, пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата, с. Большетархово, г. Мегион, г. Лангепас, г. Нижневартовск. Диапазон классов — с 1 по 8. Г. Радужный, с. Корлики, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, пгт. Игрим, п. Светлый, с. Шеркалы, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши, с. Перегребное, с. Сосьва, д. Кимкьясуй, д. Ломбовож, д. Щекурья, с. Саранпауль. Ранее сообщалось, что утром 10 декабря отменили занятия у учеников первой смены. Температура в некоторых поселениях опускалась до до 32,4°. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и других городах и поселениях ХМАО 10 декабря отменили занятия у учеников школ второй смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов — с 1 по 4, смена — вторая, дата актировки — 10 декабря 2022: п. Ваховск, с. Угут, д. Каюкова, п. Сентябрьский, п. Куть-Ях, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. п. Локосово, п. Солнечный, п. г. т. Барсово, п. г. т. Белый Яр, г. Сургут, п. Каркатеевы, п. Сингапай, с. Чеускино, п. Усть-Юган, п. Юганская Обь, пгт. Пойковский, г. Нефтеюганск, д. Сайгатина, г. Пыть-Ях, с. Лемпино, г. Лянтор, д. Лямина, с. Сытомино, с. Селиярово, г. Нягань, п. Коммунистический, п. Унъюган, г. Когалым, г. Покачи, п. Ульт-Ягун, д. Русскинская, п. Тром-Аган, п. г. т. Федоровский, п. Аган, п. Сергино, пгт. Андра, пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, с. Малый Атлым, с. Большие Леуши, с. Большой Атлым, д. Хулимсунт, с. Няксимволь, с. Теги, п. Ванзетур, д. Шайтанка, пгт. Березово, с. Ванзеват, с. Полноват, п. Высокий Мыс, с. Покур, пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата, с. Большетархово, г. Мегион, г. Лангепас, г. Нижневартовск. Диапазон классов — с 1 по 8. Г. Радужный, с. Корлики, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, пгт. Игрим, п. Светлый, с. Шеркалы, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши, с. Перегребное, с. Сосьва, д. Кимкьясуй, д. Ломбовож, д. Щекурья, с. Саранпауль. Ранее сообщалось, что утром 10 декабря отменили занятия у учеников первой смены. Температура в некоторых поселениях опускалась до до 32,4°.