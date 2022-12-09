09 декабря 2022

Глава ДНР поблагодарил жителей ХМАО за помощь

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин поблагодарил жителей ХМАО за помощь Фото:

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил жителей ХМАО в день рождения округа за оказанную помощь. Информация опубликована в его официальном telegram-канале.

«Силами Ханты-Мансийского автономного округа в Макеевке выполнено восстановление 58 многоквартирных жилых домов, 15 социальных объектов, в том числе пяти детских садов и 10 школьных учреждений. Искренне благодарны жителям ХМАО за такую необходимую и своевременную помощь», — написал Пушилин. Врио главы добавил, что большой объем работ запланирован в следующем году.

Ранее с обращением к жителям Югры выступил мэр Макеевки Владислав Ключаров. Власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города подписали соглашение о сотрудничестве.

10 декабря округ отмечает 92-й день рождения. В эту дату в 1930 году был образован Остяко-Вогульский национальный округ, который позднее был переименован в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил жителей ХМАО в день рождения округа за оказанную помощь. Информация опубликована в его официальном telegram-канале. «Силами Ханты-Мансийского автономного округа в Макеевке выполнено восстановление 58 многоквартирных жилых домов, 15 социальных объектов, в том числе пяти детских садов и 10 школьных учреждений. Искренне благодарны жителям ХМАО за такую необходимую и своевременную помощь», — написал Пушилин. Врио главы добавил, что большой объем работ запланирован в следующем году. Ранее с обращением к жителям Югры выступил мэр Макеевки Владислав Ключаров. Власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города подписали соглашение о сотрудничестве. 10 декабря округ отмечает 92-й день рождения. В эту дату в 1930 году был образован Остяко-Вогульский национальный округ, который позднее был переименован в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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