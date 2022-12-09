Глава ДНР поблагодарил жителей ХМАО за помощь

10 декабря 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин поблагодарил жителей ХМАО за помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил жителей ХМАО в день рождения округа за оказанную помощь. Информация опубликована в его официальном telegram-канале. «Силами Ханты-Мансийского автономного округа в Макеевке выполнено восстановление 58 многоквартирных жилых домов, 15 социальных объектов, в том числе пяти детских садов и 10 школьных учреждений. Искренне благодарны жителям ХМАО за такую необходимую и своевременную помощь», — написал Пушилин. Врио главы добавил, что большой объем работ запланирован в следующем году. Ранее с обращением к жителям Югры выступил мэр Макеевки Владислав Ключаров. Власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города подписали соглашение о сотрудничестве. 10 декабря округ отмечает 92-й день рождения. В эту дату в 1930 году был образован Остяко-Вогульский национальный округ, который позднее был переименован в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил жителей ХМАО в день рождения округа за оказанную помощь. Информация опубликована в его официальном telegram-канале. «Силами Ханты-Мансийского автономного округа в Макеевке выполнено восстановление 58 многоквартирных жилых домов, 15 социальных объектов, в том числе пяти детских садов и 10 школьных учреждений. Искренне благодарны жителям ХМАО за такую необходимую и своевременную помощь», — написал Пушилин. Врио главы добавил, что большой объем работ запланирован в следующем году. Ранее с обращением к жителям Югры выступил мэр Макеевки Владислав Ключаров. Власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города подписали соглашение о сотрудничестве. 10 декабря округ отмечает 92-й день рождения. В эту дату в 1930 году был образован Остяко-Вогульский национальный округ, который позднее был переименован в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.