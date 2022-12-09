09 декабря 2022

Мэр из Донбасса выступил с обращением к жителям ХМАО. Видео

Глава Макеевки Ключаров поздравил жителей ХМАО с днем округа
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Владислав Ключаров поздравил югорчан с днем рождения округа Фото:

Мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров поздравил жителей ХМАО с днем рождения региона. Видеозапись поздравления размещена в telegram-канале «Югра Официально».

«Поздравляю вас с 92-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Югорский край славится своей богатой природой, месторождениями полезных ископаемых, традициями коренных народов», — отметил Ключаров.

Глава Макеевки добавил, что главное богатство региона — его жители. Мэр пожелал стабильного развития и процветания.

Ранее сообщалось, что власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

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Мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров поздравил жителей ХМАО с днем рождения региона. Видеозапись поздравления размещена в telegram-канале «Югра Официально». «Поздравляю вас с 92-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Югорский край славится своей богатой природой, месторождениями полезных ископаемых, традициями коренных народов», — отметил Ключаров. Глава Макеевки добавил, что главное богатство региона — его жители. Мэр пожелал стабильного развития и процветания. Ранее сообщалось, что власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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