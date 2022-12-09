Мэр из Донбасса выступил с обращением к жителям ХМАО. Видео

Глава Макеевки Ключаров поздравил жителей ХМАО с днем округа

10 декабря 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Владислав Ключаров поздравил югорчан с днем рождения округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров поздравил жителей ХМАО с днем рождения региона. Видеозапись поздравления размещена в telegram-канале «Югра Официально». «Поздравляю вас с 92-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Югорский край славится своей богатой природой, месторождениями полезных ископаемых, традициями коренных народов», — отметил Ключаров. Глава Макеевки добавил, что главное богатство региона — его жители. Мэр пожелал стабильного развития и процветания. Ранее сообщалось, что власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

Мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров поздравил жителей ХМАО с днем рождения региона. Видеозапись поздравления размещена в telegram-канале «Югра Официально». «Поздравляю вас с 92-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Югорский край славится своей богатой природой, месторождениями полезных ископаемых, традициями коренных народов», — отметил Ключаров. Глава Макеевки добавил, что главное богатство региона — его жители. Мэр пожелал стабильного развития и процветания. Ранее сообщалось, что власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.