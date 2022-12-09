Мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров поздравил жителей ХМАО с днем рождения региона. Видеозапись поздравления размещена в telegram-канале «Югра Официально».
«Поздравляю вас с 92-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Югорский край славится своей богатой природой, месторождениями полезных ископаемых, традициями коренных народов», — отметил Ключаров.
Глава Макеевки добавил, что главное богатство региона — его жители. Мэр пожелал стабильного развития и процветания.
Ранее сообщалось, что власти ХМАО взяли шефство над Макеевкой в мае. Губернатор Наталья Комарова и глава города Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
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