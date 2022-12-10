На пермской трассе в ДТП погиб пассажир одного из автомобилей

11 декабря 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Пермь — Березники в ДТП погиб пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале. «11 декабря в 14:50 по трассе Пермь — Березники двигался автомобиль LADA Largus, которым управлял водитель 2001 года рождения. В районе 161 км водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого был 53-летний водитель», — сообщается в ведомстве. В результате ДТП водитель LADA Largus госпитализирован, его пассажир 1991 года рождения скончался. На данный момент выясняются все обстоятельства происшедшего. Ранее URA.RU писало, что в Перми водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в Peugeot, который стоял со включенным знаком аварийной остановки. Пострадавших в ДТП нет.

На трассе Пермь — Березники в ДТП погиб пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале. «11 декабря в 14:50 по трассе Пермь — Березники двигался автомобиль LADA Largus, которым управлял водитель 2001 года рождения. В районе 161 км водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого был 53-летний водитель», — сообщается в ведомстве. В результате ДТП водитель LADA Largus госпитализирован, его пассажир 1991 года рождения скончался. На данный момент выясняются все обстоятельства происшедшего. Ранее URA.RU писало, что в Перми водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в Peugeot, который стоял со включенным знаком аварийной остановки. Пострадавших в ДТП нет.