10 декабря 2022
09 декабря 2022

На пермской трассе в ДТП погиб пассажир одного из автомобилей

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, гибдд, дпс
Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу Фото:

На трассе Пермь — Березники в ДТП погиб пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале.

«11 декабря в 14:50 по трассе Пермь — Березники двигался автомобиль LADA Largus, которым управлял водитель 2001 года рождения. В районе 161 км водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого был 53-летний водитель», — сообщается в ведомстве.

В результате ДТП водитель LADA Largus госпитализирован, его пассажир 1991 года рождения скончался. На данный момент выясняются все обстоятельства происшедшего.

Ранее URA.RU писало, что в Перми водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в Peugeot, который стоял со включенным знаком аварийной остановки. Пострадавших в ДТП нет.

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На трассе Пермь — Березники в ДТП погиб пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале. «11 декабря в 14:50 по трассе Пермь — Березники двигался автомобиль LADA Largus, которым управлял водитель 2001 года рождения. В районе 161 км водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого был 53-летний водитель», — сообщается в ведомстве. В результате ДТП водитель LADA Largus госпитализирован, его пассажир 1991 года рождения скончался. На данный момент выясняются все обстоятельства происшедшего. Ранее URA.RU писало, что в Перми водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в Peugeot, который стоял со включенным знаком аварийной остановки. Пострадавших в ДТП нет.
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