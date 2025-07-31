31 июля 2025

Власти Кудымкара вдвое увеличили муниципальную выплату контрактникам, которые едут на СВО

Власти пермского Кудымкара увеличили выплату контрактникам до 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер денежной выплаты контрактникам от муниципалитета составит 100 тысяч рублей
Размер денежной выплаты контрактникам от муниципалитета составит 100 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кудымкарском округе Пермского края власти повысили размер единовременной муниципальной выплаты при подписании контракта для участия в СВО. С 18 июля 2025 года ее размер составит 100 тысяч рублей

«Размер единовременной денежной выплаты для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в специальной военной операции, составит 100 тысяч рублей. Выплаты распространятся на граждан, заключивших контракт с 18 июля 2025 года», — информирует telegram-канал «На местах». Ранее размер муниципальной выплаты составлял 50

Ранее денежные выплаты для контрактников увеличили власти Березников и Чайковского. В Березниках также ввели единовременные выплаты для граждан, оказывающих содействие в привлечении контрактов, которые отправятся на СВО.

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В Кудымкарском округе Пермского края власти повысили размер единовременной муниципальной выплаты при подписании контракта для участия в СВО. С 18 июля 2025 года ее размер составит 100 тысяч рублей «Размер единовременной денежной выплаты для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в специальной военной операции, составит 100 тысяч рублей. Выплаты распространятся на граждан, заключивших контракт с 18 июля 2025 года», — информирует telegram-канал «На местах». Ранее размер муниципальной выплаты составлял 50 Ранее денежные выплаты для контрактников увеличили власти Березников и Чайковского. В Березниках также ввели единовременные выплаты для граждан, оказывающих содействие в привлечении контрактов, которые отправятся на СВО.
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