Власти Кудымкара вдвое увеличили муниципальную выплату контрактникам, которые едут на СВО

В Кудымкарском округе Пермского края власти повысили размер единовременной муниципальной выплаты при подписании контракта для участия в СВО. С 18 июля 2025 года ее размер составит 100 тысяч рублей
«Размер единовременной денежной выплаты для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в специальной военной операции, составит 100 тысяч рублей. Выплаты распространятся на граждан, заключивших контракт с 18 июля 2025 года», — информирует telegram-канал «На местах». Ранее размер муниципальной выплаты составлял 50
Ранее денежные выплаты для контрактников увеличили власти Березников и Чайковского. В Березниках также ввели единовременные выплаты для граждан, оказывающих содействие в привлечении контрактов, которые отправятся на СВО.
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