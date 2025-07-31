31 июля 2025

Жители пермской деревни пожаловались на опасные агрохимикаты у домов

Россельхознадзор выявил нарушения при работе с пестицидами в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхозпредприятие нарушало правила применения пестицидов (архивное фото)
Сельхозпредприятие нарушало правила применения пестицидов (архивное фото) Фото:

В Березовском округе Пермского края сельхозпредприятие ООО «Нива» уличили в нарушении правил применения пестицидов, что создавало угрозу для экологии и здоровья местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«10 июля 2025 года поступило обращение от жительницы деревни Вилисово Березовского муниципального округа о возможном загрязнении земель пестицидами и агрохимикатами вблизи жилых домов. В ходе проверки 18 июля установлено, что местное сельхозпредприятие ООО „Нива“ нарушает требования законодательства при работе с химикатами», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.

Инспекторы обнаружили, что данные в федеральную информационную систему «Сатурн» вносились неполно и с нарушением сроков. Кроме того, перечень пестицидов в уведомлении о применении не соответствовал фактически приобретенным препаратам.

По данным ведомства, это нарушало безопасность применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. В конце июля предприятию вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Ранее природоохранная прокуратура уже выявляла многочисленные нарушения экологического законодательства на агропредприятиях Пермского края, включая неправильное обращение с отходами и отсутствие необходимых документов. По итогам проверок руководителям компаний были внесены представления об устранении нарушений, а виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Ситуация находится на контроле надзорных органов.

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В Березовском округе Пермского края сельхозпредприятие ООО «Нива» уличили в нарушении правил применения пестицидов, что создавало угрозу для экологии и здоровья местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «10 июля 2025 года поступило обращение от жительницы деревни Вилисово Березовского муниципального округа о возможном загрязнении земель пестицидами и агрохимикатами вблизи жилых домов. В ходе проверки 18 июля установлено, что местное сельхозпредприятие ООО „Нива“ нарушает требования законодательства при работе с химикатами», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства. Инспекторы обнаружили, что данные в федеральную информационную систему «Сатурн» вносились неполно и с нарушением сроков. Кроме того, перечень пестицидов в уведомлении о применении не соответствовал фактически приобретенным препаратам. По данным ведомства, это нарушало безопасность применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. В конце июля предприятию вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений. Ранее природоохранная прокуратура уже выявляла многочисленные нарушения экологического законодательства на агропредприятиях Пермского края, включая неправильное обращение с отходами и отсутствие необходимых документов. По итогам проверок руководителям компаний были внесены представления об устранении нарушений, а виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Ситуация находится на контроле надзорных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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