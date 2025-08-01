Сидела директор «Хромой лошади»: что известно о пермской колонии, где выявлены махинации с картошкой

В пермской колонии-поселении, где задержали начальника, сидит 370 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Арестованы начальник колонии в Пермском крае и его бывший заместитель
Арестованы начальник колонии в Пермском крае и его бывший заместитель Фото:

В колонии-поселении № 39 в Оханском районе Пермского края арестованы начальник Михаил Репетуха и его бывший заместитель. В отношении обоих возбуждено уголовное дело. Максимальная вместимость осужденных 370 человек. Именно там содержалась бывший исполнительный директор клуба «Хромая лошадь», в котором при пожаре погибли десятки людей. URA.RU собрало воедино все, что известно об этой колонии и подробности об уголовном деле.

История

Колония-поселение № 39 расположена в Оханском районе. В ней содержатся и мужчины, и женщины. Максимальная вместимость колонии 370 человек. Она была открыта в 1982 году. Первых осужденных туда завезли в июне. Тогда там поселились 57 человек.

Громкие сидельцы

Из всех известных преступников, которые отбывали наказание в ФКУ КП-39, известна лишь бывший исполнительный директор ночного клуба «Хромая лошадь» Светлана Ефремова. Именно в этом заведении в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года произошел пожар, который унес жизни более, чем 150 человек. В 2013 году ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Изначально Ефремова отбывала наказание в СИЗО-5 Перми, позже ее перевели именно в КП-39, где она досиживала свое окончание срока.

Отзывы

На сервисе «Яндекс. Карты» размещены отзывы на колонию-поселение № 39. Большинство из них негативного характера. Пользователи сервиса отметили суровый климат, большое количество работы и руководство, которое не намерено идти на контакт. Есть и другие отзывы. Один из бывших сотрудников отметил, что к климату можно привыкнуть, а сама колония весьма неплоха. После службы он остался жить в Оханске.

История задержания

Михаил Репетуха — главный в колонии-поселении № 39. Следователи из Краснокамска выяснили, что он и его заместитель должны были возить картофель в другие колонии. Для этого нужно было выбрать подрядчика с помощью электронного аукциона. Репетуха и его зам отклонили выгодные заявки и заключили контракт с предпринимателем, которому в итоге отдали деньги просто так. Весь урожай был доставлен силами колонии. Ущерб составил более полумиллиона рублей. В итоге оба отправлены в СИЗО.

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В колонии-поселении № 39 в Оханском районе Пермского края арестованы начальник Михаил Репетуха и его бывший заместитель. В отношении обоих возбуждено уголовное дело. Максимальная вместимость осужденных 370 человек. Именно там содержалась бывший исполнительный директор клуба «Хромая лошадь», в котором при пожаре погибли десятки людей. URA.RU собрало воедино все, что известно об этой колонии и подробности об уголовном деле. История Колония-поселение № 39 расположена в Оханском районе. В ней содержатся и мужчины, и женщины. Максимальная вместимость колонии 370 человек. Она была открыта в 1982 году. Первых осужденных туда завезли в июне. Тогда там поселились 57 человек. Громкие сидельцы Из всех известных преступников, которые отбывали наказание в ФКУ КП-39, известна лишь бывший исполнительный директор ночного клуба «Хромая лошадь» Светлана Ефремова. Именно в этом заведении в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года произошел пожар, который унес жизни более, чем 150 человек. В 2013 году ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Изначально Ефремова отбывала наказание в СИЗО-5 Перми, позже ее перевели именно в КП-39, где она досиживала свое окончание срока. Отзывы На сервисе «Яндекс. Карты» размещены отзывы на колонию-поселение № 39. Большинство из них негативного характера. Пользователи сервиса отметили суровый климат, большое количество работы и руководство, которое не намерено идти на контакт. Есть и другие отзывы. Один из бывших сотрудников отметил, что к климату можно привыкнуть, а сама колония весьма неплоха. После службы он остался жить в Оханске. История задержания Михаил Репетуха — главный в колонии-поселении № 39. Следователи из Краснокамска выяснили, что он и его заместитель должны были возить картофель в другие колонии. Для этого нужно было выбрать подрядчика с помощью электронного аукциона. Репетуха и его зам отклонили выгодные заявки и заключили контракт с предпринимателем, которому в итоге отдали деньги просто так. Весь урожай был доставлен силами колонии. Ущерб составил более полумиллиона рублей. В итоге оба отправлены в СИЗО.
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