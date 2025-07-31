31 июля 2025

Пермские власти отреагировали на жалобы жителей на ночную стройку важной дороги

В Перми перестанут строить трассу по ночам после жалоб жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ТР-53 завершится в третьем квартале 2026 года
Строительство ТР-53 завершится в третьем квартале 2026 года Фото:

От подрядчика, который занимается строительством трассы «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53) в Перми, потребовали перенести все шумные работы на дневное время. Об этом URA.RU сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Ранее жители ЖК «Грибоедовский» жаловались на ночные работы, которые мешают им спать.

«Чтобы быстрее построить новую дорогу, подрядчик работает в две смены. Такой подход позволяет оптимизировать временные ресурсы, повысить эффективность использования оборудования и минимизировать риски, связанные с несоблюдением установленных контрактом сроков. Но это не повод проводить ночью шумные работы, которые мешают спать жильцам близлежащих домов. Поэтому специалисты УАДиТ уже направили подрядчику письмо с требованием проводить шумные работы только в дневное время, включая вбивание свай», — сообщили URA.RU в краевом минтрансе.

В ведомстве добавили, что «закон о тишине» (п. 4 ст. 7.2 «Об административных правонарушениях в Пермском крае») не распространяется на дорожные работы по государственным или муниципальным контрактам. «Строительство новой дороги очень ждут жители Перми — она необходима для развития транспортной сети города. Просим отнестись с пониманием и терпением к проведению строительно-монтажных работ. Они по контракту должны завершиться в третьем квартале 2026 года», — отметили в минтрансе.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЖК «Грибоедовский» пожаловались на ночной шум от строительства трассы ТР-53. По словам одной из жительниц, дорожные работы продолжаются до глубокой ночи, мешая отдыху горожан. 

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От подрядчика, который занимается строительством трассы «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53) в Перми, потребовали перенести все шумные работы на дневное время. Об этом URA.RU сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Ранее жители ЖК «Грибоедовский» жаловались на ночные работы, которые мешают им спать. «Чтобы быстрее построить новую дорогу, подрядчик работает в две смены. Такой подход позволяет оптимизировать временные ресурсы, повысить эффективность использования оборудования и минимизировать риски, связанные с несоблюдением установленных контрактом сроков. Но это не повод проводить ночью шумные работы, которые мешают спать жильцам близлежащих домов. Поэтому специалисты УАДиТ уже направили подрядчику письмо с требованием проводить шумные работы только в дневное время, включая вбивание свай», — сообщили URA.RU в краевом минтрансе. В ведомстве добавили, что «закон о тишине» (п. 4 ст. 7.2 «Об административных правонарушениях в Пермском крае») не распространяется на дорожные работы по государственным или муниципальным контрактам. «Строительство новой дороги очень ждут жители Перми — она необходима для развития транспортной сети города. Просим отнестись с пониманием и терпением к проведению строительно-монтажных работ. Они по контракту должны завершиться в третьем квартале 2026 года», — отметили в минтрансе. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЖК «Грибоедовский» пожаловались на ночной шум от строительства трассы ТР-53. По словам одной из жительниц, дорожные работы продолжаются до глубокой ночи, мешая отдыху горожан. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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