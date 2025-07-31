Пермские власти отреагировали на жалобы жителей на ночную стройку важной дороги

От подрядчика, который занимается строительством трассы «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53) в Перми, потребовали перенести все шумные работы на дневное время. Об этом URA.RU сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Ранее жители ЖК «Грибоедовский» жаловались на ночные работы, которые мешают им спать.
«Чтобы быстрее построить новую дорогу, подрядчик работает в две смены. Такой подход позволяет оптимизировать временные ресурсы, повысить эффективность использования оборудования и минимизировать риски, связанные с несоблюдением установленных контрактом сроков. Но это не повод проводить ночью шумные работы, которые мешают спать жильцам близлежащих домов. Поэтому специалисты УАДиТ уже направили подрядчику письмо с требованием проводить шумные работы только в дневное время, включая вбивание свай», — сообщили URA.RU в краевом минтрансе.
В ведомстве добавили, что «закон о тишине» (п. 4 ст. 7.2 «Об административных правонарушениях в Пермском крае») не распространяется на дорожные работы по государственным или муниципальным контрактам. «Строительство новой дороги очень ждут жители Перми — она необходима для развития транспортной сети города. Просим отнестись с пониманием и терпением к проведению строительно-монтажных работ. Они по контракту должны завершиться в третьем квартале 2026 года», — отметили в минтрансе.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЖК «Грибоедовский» пожаловались на ночной шум от строительства трассы ТР-53. По словам одной из жительниц, дорожные работы продолжаются до глубокой ночи, мешая отдыху горожан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!