В Перми за месяц до выборов губернатора ждут полпреда Комарова

Полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 9 августа планирует приехать в Пермь — за месяц до выборов губернатора региона, которые пройдут 12-14 сентября. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах региона.
«Комаров должен посетить финал общественного проекта ПФО „МолоТ“ (Молодежный труд) для рабочей молодежи. Это основное мероприятие. Остальные детали визита еще уточняются», — отмечают инсайдеры.
Источники не исключают, что Комаров также может посетить какие-то предприятия региона, знаковые инфраструктурные объекты. URA.RU направило запрос в пресс-службы ПФО и администрации губернатора Пермского края, ответы ожидаются.
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