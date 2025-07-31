31 июля 2025

В Перми за месяц до выборов губернатора ждут полпреда Комарова

© Служба новостей «URA.RU»
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Комаров нечасто бывает в Пермском крае
Комаров нечасто бывает в Пермском крае Фото:

Полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 9 августа планирует приехать в Пермь — за месяц до выборов губернатора региона, которые пройдут 12-14 сентября. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах региона.

«Комаров должен посетить финал общественного проекта ПФО „МолоТ“ (Молодежный труд) для рабочей молодежи. Это основное мероприятие. Остальные детали визита еще уточняются», — отмечают инсайдеры.

Источники не исключают, что Комаров также может посетить какие-то предприятия региона, знаковые инфраструктурные объекты. URA.RU направило запрос в пресс-службы ПФО и администрации губернатора Пермского края, ответы ожидаются.

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Полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 9 августа планирует приехать в Пермь — за месяц до выборов губернатора региона, которые пройдут 12-14 сентября. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах региона. «Комаров должен посетить финал общественного проекта ПФО „МолоТ“ (Молодежный труд) для рабочей молодежи. Это основное мероприятие. Остальные детали визита еще уточняются», — отмечают инсайдеры. Источники не исключают, что Комаров также может посетить какие-то предприятия региона, знаковые инфраструктурные объекты. URA.RU направило запрос в пресс-службы ПФО и администрации губернатора Пермского края, ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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