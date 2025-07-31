Военно-патриотический фестиваль пройдет в центре Перми

В Перми на городской эспланаде пройдет массовый военно-патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве». На сцене выступят музыкальные группы ветеранов ВДВ и различных военных конфликтов, а рядом будет работать выставка макетов оружия и военной амуниции.
«Кроме песен, стихов и спортивных номеров на сцене, рядом будут работать выставки макетов оружия, военной амуниции, артефактов разных лет — от Великой Отечественной до СВО. Представят свою продукцию волонтеры, прямо здесь можно будет принять участие в плетении сетей, а детям посмотреть на настоящую „Катюшу“», — сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль пройдет 8 августа около монумента «Героям фронта и тыла». Начало в 17:00, вход свободный.
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