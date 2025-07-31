31 июля 2025

Военно-патриотический фестиваль пройдет в центре Перми

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Место сбора – площадь перед памятником «Героям фронта и тыла»
Место сбора – площадь перед памятником «Героям фронта и тыла» Фото:

В Перми на городской эспланаде пройдет массовый военно-патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве». На сцене выступят музыкальные группы ветеранов ВДВ и различных военных конфликтов, а рядом будет работать выставка макетов оружия и военной амуниции.

«Кроме песен, стихов и спортивных номеров на сцене, рядом будут работать выставки макетов оружия, военной амуниции, артефактов разных лет — от Великой Отечественной до СВО. Представят свою продукцию волонтеры, прямо здесь можно будет принять участие в плетении сетей, а детям посмотреть на настоящую „Катюшу“», — сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль пройдет 8 августа около монумента «Героям фронта и тыла». Начало в 17:00, вход свободный.

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В Перми на городской эспланаде пройдет массовый военно-патриотический фестиваль «Автомат и гитара — Сила в братстве». На сцене выступят музыкальные группы ветеранов ВДВ и различных военных конфликтов, а рядом будет работать выставка макетов оружия и военной амуниции. «Кроме песен, стихов и спортивных номеров на сцене, рядом будут работать выставки макетов оружия, военной амуниции, артефактов разных лет — от Великой Отечественной до СВО. Представят свою продукцию волонтеры, прямо здесь можно будет принять участие в плетении сетей, а детям посмотреть на настоящую „Катюшу“», — сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль пройдет 8 августа около монумента «Героям фронта и тыла». Начало в 17:00, вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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