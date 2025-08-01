Семья пермского хоккеиста попала в смертельное ДТП

Пермский хоккейный клуб «Молот» сообщил о трагической гибели отца нападающего Павла Синявского, который попал в ДТП. В результате аварии пострадали также мать и сестра игрока. Родственницы были госпитализированы.
«Коллектив клуба и его болельщики выражают искренние соболезнования Павлу Синявскому и его родным. Паша, мы с тобой — держись», — сообщает официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».
Клуб не предоставил дополнительной информации о деталях происшествия, месте аварии, а также не раскрыл сведения о состоянии здоровья матери и сестры спортсмена. Между тем в комментариях к публикации десятки жителей Перми высказали слова поддержки семье Павла Синявского, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.
27-летний Павел Синявский присоединился к составу «Молота» в сезоне 2024/2025 годов, выступая на позиции нападающего. С ноября 2024 года он провел за клуб 36 матчей, а в июне 2025 года стало известно о продлении его контракта с пермской командой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!