Семья пермского хоккеиста попала в смертельное ДТП

Семья нападающего пермского хоккейного клуба Синявского попала в страшную аварию
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Отец нападающего Павла Синявского погиб, мать и сестра — пострадали
Отец нападающего Павла Синявского погиб, мать и сестра — пострадали Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» сообщил о трагической гибели отца нападающего Павла Синявского, который попал в ДТП. В результате аварии пострадали также мать и сестра игрока. Родственницы были госпитализированы.

«Коллектив клуба и его болельщики выражают искренние соболезнования Павлу Синявскому и его родным. Паша, мы с тобой — держись», — сообщает официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».

Клуб не предоставил дополнительной информации о деталях происшествия, месте аварии, а также не раскрыл сведения о состоянии здоровья матери и сестры спортсмена. Между тем в комментариях к публикации десятки жителей Перми высказали слова поддержки семье Павла Синявского, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

27-летний Павел Синявский присоединился к составу «Молота» в сезоне 2024/2025 годов, выступая на позиции нападающего. С ноября 2024 года он провел за клуб 36 матчей, а в июне 2025 года стало известно о продлении его контракта с пермской командой.

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Пермский хоккейный клуб «Молот» сообщил о трагической гибели отца нападающего Павла Синявского, который попал в ДТП. В результате аварии пострадали также мать и сестра игрока. Родственницы были госпитализированы. «Коллектив клуба и его болельщики выражают искренние соболезнования Павлу Синявскому и его родным. Паша, мы с тобой — держись», — сообщает официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте». Клуб не предоставил дополнительной информации о деталях происшествия, месте аварии, а также не раскрыл сведения о состоянии здоровья матери и сестры спортсмена. Между тем в комментариях к публикации десятки жителей Перми высказали слова поддержки семье Павла Синявского, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. 27-летний Павел Синявский присоединился к составу «Молота» в сезоне 2024/2025 годов, выступая на позиции нападающего. С ноября 2024 года он провел за клуб 36 матчей, а в июне 2025 года стало известно о продлении его контракта с пермской командой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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