Водитель въехал в машину, стоящую со знаком аварийной остановки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Перми рядом с Красавинским мостом водитель автомобиля ВАЗ-2114 на скорости врезался в Peugeot, стоящий со знаком аварийной остановки, из-за чего образовалась пробка. Пострадавших в ДТП нет. Об этом рассказали в МВД по Пермскому краю.

«В результате аварии никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения. Точные обстоятельства происшествия будут установлены полицейскими в результате проверки», — уточнили в региональном ведомстве.

Автомобили ВАЗ-2114 и Peugeot столкнулись вечером 10 декабря на 491-м километре трассы М7 «Волга». Ранее видео последствий ДТП появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь».