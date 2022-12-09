09 декабря 2022

В Перми водитель на скорости врезался в машину, стоящую на «аварийке». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Водитель въехал в машину, стоящую со знаком аварийной остановки Фото:

В Перми рядом с Красавинским мостом водитель автомобиля ВАЗ-2114 на скорости врезался в Peugeot, стоящий со знаком аварийной остановки, из-за чего образовалась пробка. Пострадавших в ДТП нет. Об этом рассказали в МВД по Пермскому краю.

«В результате аварии никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения. Точные обстоятельства происшествия будут установлены полицейскими в результате проверки», — уточнили в региональном ведомстве.

Автомобили ВАЗ-2114 и Peugeot столкнулись вечером 10 декабря на 491-м километре трассы М7 «Волга». Ранее видео последствий ДТП появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь».

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В Перми рядом с Красавинским мостом водитель автомобиля ВАЗ-2114 на скорости врезался в Peugeot, стоящий со знаком аварийной остановки, из-за чего образовалась пробка. Пострадавших в ДТП нет. Об этом рассказали в МВД по Пермскому краю. «В результате аварии никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения. Точные обстоятельства происшествия будут установлены полицейскими в результате проверки», — уточнили в региональном ведомстве. Автомобили ВАЗ-2114 и Peugeot столкнулись вечером 10 декабря на 491-м километре трассы М7 «Волга». Ранее видео последствий ДТП появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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