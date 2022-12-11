Пентхаус в «Огнях Екатеринбурга» полностью готов к проживанию Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге выставили на продажу пентхаус, расположенный в апарт-комплексе «Огни Екатеринбурга» на Белинского, 108. За квартиру площадью 153 квадратных метров просят около 39 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений Avito.

«Роскошный пентхаус с шикарным дизайнерским ремонтом и великолепными панорамными видами на город, расположенный на 23 этаже апарт-комплекса бизнес-класса „Огни Екатеринбурга“», — говорится в объявлении. Площадь квартиры составляет 153,4 квадратных метра, потолки достигают высоты пяти метров.

В описании указано, что квартира выполнена в стиле барокко: на полу лежит дубовый французский паркет, подоконники сделаны из мрамора, декор стен в прихожей — с гранитными вставками, в спальне есть колонна-ночник из оникса. В пентхаусе размещена эксклюзивная мебель из Италии и немецкая премиальная техника. Плюсом ко всему жилая площадь оснащена системой «Умный дом»: новые хозяева смогут управлять климатом в квартире, закрывать и открывать шторы и видеть по видеодомофону, кто пришел к ним в гости.

Как обещают продавцы, сторонний шум не будет беспокоить покупателей: соседство с другой квартирой проходит по одной смежной стенке в гостиной. «Помещение с максимально продуманным пространством и зонированием: просторная гостиная, обеденная зона и кухня расположены в одной части квартиры, спальни — в другой», — указано в объявлении.

Вся мебель привезена из Италии Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Дополнительно в продаже есть два парковочных места в паркинге Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Гранитные вставки служат декором в прихожей Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»

В санузле установлена качественная сантехника Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Светящаяся колонна-ночник выполнена из оникса Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»