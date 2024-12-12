Свердловчанин, отправившийся в Курскую область за матерью, попал в плен ВСУ

Житель Свердловской области, который уехал за матерью в Курскую область, попал в плен Вооруженных сил Украины. Он есть в списке на обмен, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Пока из Курской области не удалось вернуть одного гражданского человека. Он уехал, чтобы перевезти свою маму, — сделал это успешно. После этого поехал помогать соседям», — сказала омбудсмен на пресс-конференции ТАСС.
Всего с начала 2024 года в Свердловскую область вернулись 29 военнопленных. С начала года в аппарат уполномоченного поступило 49 тысяч обращений. По словам омбудсмена, более 45% из них касаются спецоперации РФ на Украине.
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