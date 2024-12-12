Свердловчанин, отправившийся в Курскую область за матерью, попал в плен ВСУ

12 декабря 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Мужчину добавили в список на обмен (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Свердловской области, который уехал за матерью в Курскую область, попал в плен Вооруженных сил Украины. Он есть в списке на обмен, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Пока из Курской области не удалось вернуть одного гражданского человека. Он уехал, чтобы перевезти свою маму, — сделал это успешно. После этого поехал помогать соседям», — сказала омбудсмен на пресс-конференции ТАСС. Всего с начала 2024 года в Свердловскую область вернулись 29 военнопленных. С начала года в аппарат уполномоченного поступило 49 тысяч обращений. По словам омбудсмена, более 45% из них касаются спецоперации РФ на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Свердловской области, который уехал за матерью в Курскую область, попал в плен Вооруженных сил Украины. Он есть в списке на обмен, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Пока из Курской области не удалось вернуть одного гражданского человека. Он уехал, чтобы перевезти свою маму, — сделал это успешно. После этого поехал помогать соседям», — сказала омбудсмен на пресс-конференции ТАСС. Всего с начала 2024 года в Свердловскую область вернулись 29 военнопленных. С начала года в аппарат уполномоченного поступило 49 тысяч обращений. По словам омбудсмена, более 45% из них касаются спецоперации РФ на Украине.