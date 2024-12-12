Свердловчанин, отправившийся в Курскую область за матерью, попал в плен ВСУ

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, страх, противостояние, раненый, боевики, военные, солдаты, война, ноги, подготовка, конфликт, вооруженные силы, заложник, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, руки, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, плен, пленный
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Свердловской области, который уехал за матерью в Курскую область, попал в плен Вооруженных сил Украины. Он есть в списке на обмен, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Пока из Курской области не удалось вернуть одного гражданского человека. Он уехал, чтобы перевезти свою маму, — сделал это успешно. После этого поехал помогать соседям», — сказала омбудсмен на пресс-конференции ТАСС.

Всего с начала 2024 года в Свердловскую область вернулись 29 военнопленных. С начала года в аппарат уполномоченного поступило 49 тысяч обращений. По словам омбудсмена, более 45% из них касаются спецоперации РФ на Украине.

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Житель Свердловской области, который уехал за матерью в Курскую область, попал в плен Вооруженных сил Украины. Он есть в списке на обмен, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Пока из Курской области не удалось вернуть одного гражданского человека. Он уехал, чтобы перевезти свою маму, — сделал это успешно. После этого поехал помогать соседям», — сказала омбудсмен на пресс-конференции ТАСС. Всего с начала 2024 года в Свердловскую область вернулись 29 военнопленных. С начала года в аппарат уполномоченного поступило 49 тысяч обращений. По словам омбудсмена, более 45% из них касаются спецоперации РФ на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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