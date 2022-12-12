Сотрудников Росгвардии из ХМАО наградили за участие в СВО

13 декабря 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

За участие в СВО 15 сотрудников Росгвардии получили госнаграды Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудников Росгвардии ХМАО, участвующих в СВО, получили государственные награды за героизм и отвагу. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков во время прямого эфира, передает журналист URA.RU. «Сотрудники спецподразделений управления Росгвардии принимают участие в проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. За героизм и отвагу 15 сотрудников управления Росгвардии были отмечены государственными наградами. Это награды за мужество и за отвагу», — сказал Симаков. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.

Сотрудников Росгвардии ХМАО, участвующих в СВО, получили государственные награды за героизм и отвагу. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков во время прямого эфира, передает журналист URA.RU. «Сотрудники спецподразделений управления Росгвардии принимают участие в проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. За героизм и отвагу 15 сотрудников управления Росгвардии были отмечены государственными наградами. Это награды за мужество и за отвагу», — сказал Симаков. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.