12 декабря 2022

Сотрудников Росгвардии из ХМАО наградили за участие в СВО

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Мобилизация. Магнитогорск, автомат, оружие, безопасность, росгвардия, охрана, ак-74
За участие в СВО 15 сотрудников Росгвардии получили госнаграды Фото:

Сотрудников Росгвардии ХМАО, участвующих в СВО, получили государственные награды за героизм и отвагу. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков во время прямого эфира, передает журналист URA.RU.

«Сотрудники спецподразделений управления Росгвардии принимают участие в проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. За героизм и отвагу 15 сотрудников управления Росгвардии были отмечены государственными наградами. Это награды за мужество и за отвагу», — сказал Симаков.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.

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Сотрудников Росгвардии ХМАО, участвующих в СВО, получили государственные награды за героизм и отвагу. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков во время прямого эфира, передает журналист URA.RU. «Сотрудники спецподразделений управления Росгвардии принимают участие в проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. За героизм и отвагу 15 сотрудников управления Росгвардии были отмечены государственными наградами. Это награды за мужество и за отвагу», — сказал Симаков. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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