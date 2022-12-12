На «курганской Рублевке», где были проблемы с водопроводом, с поста ушел глава ЖКХ

В Кетовском округе сменился глава комитета ЖКХ и капитального строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе (также известном, как «курганская Рублевка»), где завершили строительство проблемного водопровода, уволился руководитель комитета ЖКХ и капитального строительства Александр Семенов. Соответствующая информация опубликована на сайте местной администрации.

«Исполняющий обязанности руководителя комитета по организации ЖКХ и капитальному строительству — Владимир Кедя», — указано на сайте. По данным СБИС, Кедя назначен руководителем 7 декабря. Ранее эту должность занимал Александр Семенов, связаться напрямую с ним корреспонденту URA.RU не удалось из-за отсутствия его контактов в открытом доступе.

В разговоре с URA.RU глава Кетовского округа Олег Язовских подтвердил информацию об увольнении. Он отметил, что Семенов покинул пост по собственному желанию. Также известно, что в ноябре уволилась управляющий делами Кетовского округа Ольга Южакова.

Ранее URA.RU писало, что 15 ноября в Кетовском округе открыли водопровод во время выездного совещания губернатора Вадима Шумкова. Он отметил, что для завершения работ на объекте были выделены дополнительно 26 млн рублей.

Сам водопровод начинали строить еще в 2015 году. Бывший глава района Александр Носков был приговорен к шести годам колонии за подпись недостоверных актов о якобы выполненных работах при строительстве этого водопровода. Также суд обязал его возместить ущерб в размере почти 16 млн рублей. После судебных разбирательств власти заключили новый контракт с компанией «Артель». Контракт продлевался дважды, устаналивая сроки сдачи в 2021 году, вместо указанного в контракте 2020 года. В начале 2022 года компания отказывалась достраивать объект из-за неисполнения заказчиком своих обязательств и расторгла контракт в одностороннем порядке.