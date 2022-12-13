В ХМАО жительницу ДНР спасли от инвалидности. Видео

14 декабря 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

До операции жительница ДНР передвигалась только с опорой и испытывала сильные боли Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сургутской клинической травматологической больнице (ХМАО) жительницу Макеевки Нину Амасюк спасли от инвалидности. Об этом сообщается на официальной странице в telegram-канале администрации города. «Нина Ивановна столкнулась с разрушением коленных суставов третьей степени. К моменту транспортировки она уже почти не передвигалась самостоятельно и из-за сильных болей, ходила исключительно с опорой. Благодаря врачам отропедо-травтомалогического отделения № 4 женщина скоро сможет снова безболезненно ходить», — говорится в новости. Пациентка поделилась, что испытывала страх, но благодаря профессионализму врачей и медперсонала все прошло успешно. Нина Амасюк сейчас восстанавливается после второй операции и скоро сможет полноценно ходить. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионера из Макеевки прооперировали в ХМАО после обращения к губернатору. Сейчас житель ДНР получает медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице.

В Сургутской клинической травматологической больнице (ХМАО) жительницу Макеевки Нину Амасюк спасли от инвалидности. Об этом сообщается на официальной странице в telegram-канале администрации города. «Нина Ивановна столкнулась с разрушением коленных суставов третьей степени. К моменту транспортировки она уже почти не передвигалась самостоятельно и из-за сильных болей, ходила исключительно с опорой. Благодаря врачам отропедо-травтомалогического отделения № 4 женщина скоро сможет снова безболезненно ходить», — говорится в новости. Пациентка поделилась, что испытывала страх, но благодаря профессионализму врачей и медперсонала все прошло успешно. Нина Амасюк сейчас восстанавливается после второй операции и скоро сможет полноценно ходить. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионера из Макеевки прооперировали в ХМАО после обращения к губернатору. Сейчас житель ДНР получает медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице.