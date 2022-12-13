В Сургутской клинической травматологической больнице (ХМАО) жительницу Макеевки Нину Амасюк спасли от инвалидности. Об этом сообщается на официальной странице в telegram-канале администрации города.
«Нина Ивановна столкнулась с разрушением коленных суставов третьей степени. К моменту транспортировки она уже почти не передвигалась самостоятельно и из-за сильных болей, ходила исключительно с опорой. Благодаря врачам отропедо-травтомалогического отделения № 4 женщина скоро сможет снова безболезненно ходить», — говорится в новости.
Пациентка поделилась, что испытывала страх, но благодаря профессионализму врачей и медперсонала все прошло успешно. Нина Амасюк сейчас восстанавливается после второй операции и скоро сможет полноценно ходить.
Ранее URA.RU сообщало, что пенсионера из Макеевки прооперировали в ХМАО после обращения к губернатору. Сейчас житель ДНР получает медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице.
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