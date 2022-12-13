13 декабря 2022

В ХМАО жительницу ДНР спасли от инвалидности. Видео

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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , костыли, палата, детская больница
До операции жительница ДНР передвигалась только с опорой и испытывала сильные боли Фото:

В Сургутской клинической травматологической больнице (ХМАО) жительницу Макеевки Нину Амасюк спасли от инвалидности. Об этом сообщается на официальной странице в telegram-канале администрации города.

«Нина Ивановна столкнулась с разрушением коленных суставов третьей степени. К моменту транспортировки она уже почти не передвигалась самостоятельно и из-за сильных болей, ходила исключительно с опорой. Благодаря врачам отропедо-травтомалогического отделения № 4 женщина скоро сможет снова безболезненно ходить», — говорится в новости.

Пациентка поделилась, что испытывала страх, но благодаря профессионализму врачей и медперсонала все прошло успешно. Нина Амасюк сейчас восстанавливается после второй операции и скоро сможет полноценно ходить.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионера из Макеевки прооперировали в ХМАО после обращения к губернатору. Сейчас житель ДНР получает медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице.

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В Сургутской клинической травматологической больнице (ХМАО) жительницу Макеевки Нину Амасюк спасли от инвалидности. Об этом сообщается на официальной странице в telegram-канале администрации города. «Нина Ивановна столкнулась с разрушением коленных суставов третьей степени. К моменту транспортировки она уже почти не передвигалась самостоятельно и из-за сильных болей, ходила исключительно с опорой. Благодаря врачам отропедо-травтомалогического отделения № 4 женщина скоро сможет снова безболезненно ходить», — говорится в новости. Пациентка поделилась, что испытывала страх, но благодаря профессионализму врачей и медперсонала все прошло успешно. Нина Амасюк сейчас восстанавливается после второй операции и скоро сможет полноценно ходить. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионера из Макеевки прооперировали в ХМАО после обращения к губернатору. Сейчас житель ДНР получает медицинскую помощь в Сургутской травматологической больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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