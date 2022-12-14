14 декабря 2022

В ГД оценили возможность запрета на удаленку для россиян, покинувших страну

Депутат ГД Нилов: запрет на удаленку для покинувших страну россиян нужно принимать взвешивая все риски
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по правам человека, посвященный обсуждению НКО. Москва, совет по правам человека, нилов ярослав
Законопроект о запрете работать удаленно нужно принимать взвешивая все риски, считает Ярослав Нилов Фото:

Законопроект об ограничении работы удаленно для россиян, покинувших РФ, необходимо рассматривать взвешивая все риски. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы будем обязательно рассматривать (этот законопроект — прим. URA.RU.), но считаю, что это нужно делать очень осторожно, чтобы не наломать дров. Обязательно нужно все это рассматривать на трехсторонней комиссии с участием представителей работодателей, профсоюзов и правительства», — передает слова Ярослава Нилова ТАСС.

При этом глава комитета отметил, что о вносимой поправке на данный момент ему ничего не известно. Также он напомнил, что в Трудовом кодексе есть нормы, которые разрешают россиянам работать удаленно.

Ранее URA.RU сообщало, что в России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности России. Однако, Минцифры не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей, передает NEWS.ru.

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Законопроект об ограничении работы удаленно для россиян, покинувших РФ, необходимо рассматривать взвешивая все риски. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Мы будем обязательно рассматривать (этот законопроект — прим. URA.RU.), но считаю, что это нужно делать очень осторожно, чтобы не наломать дров. Обязательно нужно все это рассматривать на трехсторонней комиссии с участием представителей работодателей, профсоюзов и правительства», — передает слова Ярослава Нилова ТАСС. При этом глава комитета отметил, что о вносимой поправке на данный момент ему ничего не известно. Также он напомнил, что в Трудовом кодексе есть нормы, которые разрешают россиянам работать удаленно. Ранее URA.RU сообщало, что в России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности России. Однако, Минцифры не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей, передает NEWS.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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