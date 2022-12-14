В ГД оценили возможность запрета на удаленку для россиян, покинувших страну

Законопроект об ограничении работы удаленно для россиян, покинувших РФ, необходимо рассматривать взвешивая все риски. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Мы будем обязательно рассматривать (этот законопроект — прим. URA.RU.), но считаю, что это нужно делать очень осторожно, чтобы не наломать дров. Обязательно нужно все это рассматривать на трехсторонней комиссии с участием представителей работодателей, профсоюзов и правительства», — передает слова Ярослава Нилова ТАСС.
При этом глава комитета отметил, что о вносимой поправке на данный момент ему ничего не известно. Также он напомнил, что в Трудовом кодексе есть нормы, которые разрешают россиянам работать удаленно.
Ранее URA.RU сообщало, что в России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности России. Однако, Минцифры не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей, передает NEWS.ru.
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Законопроект об ограничении работы удаленно для россиян, покинувших РФ, необходимо рассматривать взвешивая все риски. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Мы будем обязательно рассматривать (этот законопроект — прим. URA.RU.), но считаю, что это нужно делать очень осторожно, чтобы не наломать дров. Обязательно нужно все это рассматривать на трехсторонней комиссии с участием представителей работодателей, профсоюзов и правительства», — передает слова Ярослава Нилова ТАСС. При этом глава комитета отметил, что о вносимой поправке на данный момент ему ничего не известно. Также он напомнил, что в Трудовом кодексе есть нормы, которые разрешают россиянам работать удаленно. Ранее URA.RU сообщало, что в России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности России. Однако, Минцифры не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей, передает NEWS.ru.