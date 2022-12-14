Клишас: в России могут запретить удаленку для покинувших страну

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Расширенное заседание Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Москва, портрет, клишас андрей
Обсуждается введение ограничения удаленки для россиян покинувших страну, заявил Андрей Клишас Фото:

В России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности России. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

«Рассматривается введение ограничения на удаленную работу для россиян, покинувших страну», — цитирует слова Клишаса RTVI. Соответствующий законопроект будет направлен в Госдуму в ближайшее время. Ограничения будут касаться тех сфер, где распространяется секретная и важная для безопасности России информация. Под это подпадают работники сферы информбезопасности, чиновники, представители некоторых транспортных отраслей и другие.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин спрогнозировал дальнейшую судьбу тех россиян, которые покинули свою страну. По мнению спикера, уехавшие россияне вскоре станут «никому не нужными».

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В России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности России. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас. «Рассматривается введение ограничения на удаленную работу для россиян, покинувших страну», — цитирует слова Клишаса RTVI. Соответствующий законопроект будет направлен в Госдуму в ближайшее время. Ограничения будут касаться тех сфер, где распространяется секретная и важная для безопасности России информация. Под это подпадают работники сферы информбезопасности, чиновники, представители некоторых транспортных отраслей и другие. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин спрогнозировал дальнейшую судьбу тех россиян, которые покинули свою страну. По мнению спикера, уехавшие россияне вскоре станут «никому не нужными».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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