Клишас: в России могут запретить удаленку для покинувших страну

В России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности России. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.
«Рассматривается введение ограничения на удаленную работу для россиян, покинувших страну», — цитирует слова Клишаса RTVI. Соответствующий законопроект будет направлен в Госдуму в ближайшее время. Ограничения будут касаться тех сфер, где распространяется секретная и важная для безопасности России информация. Под это подпадают работники сферы информбезопасности, чиновники, представители некоторых транспортных отраслей и другие.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин спрогнозировал дальнейшую судьбу тех россиян, которые покинули свою страну. По мнению спикера, уехавшие россияне вскоре станут «никому не нужными».
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В России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности России. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас. «Рассматривается введение ограничения на удаленную работу для россиян, покинувших страну», — цитирует слова Клишаса RTVI. Соответствующий законопроект будет направлен в Госдуму в ближайшее время. Ограничения будут касаться тех сфер, где распространяется секретная и важная для безопасности России информация. Под это подпадают работники сферы информбезопасности, чиновники, представители некоторых транспортных отраслей и другие. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин спрогнозировал дальнейшую судьбу тех россиян, которые покинули свою страну. По мнению спикера, уехавшие россияне вскоре станут «никому не нужными».