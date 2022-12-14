14 декабря 2022
13 декабря 2022

Житель ЯНАО заплатил ребенку за то, что сбил его на автомобиле

С жителя Надыма взыскали 25 тысяч рублей за то, что он сбил ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, пешеходный переход, водитель, дети, школьники, дорога, машина
С жителя взыскали 25 тысяч рублей Фото:

Житель Надыма (ЯНАО) на автомобиле сбил ребенка. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, с мужчины взыскали 25 тысяч рублей.

«Установлено, что местный житель, управляя автомобилем, не обеспечил скорость для постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на ребенка, тем самым причинив ему физическую боль и нравственные страдания», — говорится в сообщении. С жителя Надыма взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском капитан полиции сбила ребенка. Ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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Житель Надыма (ЯНАО) на автомобиле сбил ребенка. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, с мужчины взыскали 25 тысяч рублей. «Установлено, что местный житель, управляя автомобилем, не обеспечил скорость для постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на ребенка, тем самым причинив ему физическую боль и нравственные страдания», — говорится в сообщении. С жителя Надыма взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском капитан полиции сбила ребенка. Ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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