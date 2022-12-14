Житель ЯНАО заплатил ребенку за то, что сбил его на автомобиле

С жителя взыскали 25 тысяч рублей
Житель Надыма (ЯНАО) на автомобиле сбил ребенка. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, с мужчины взыскали 25 тысяч рублей.
«Установлено, что местный житель, управляя автомобилем, не обеспечил скорость для постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на ребенка, тем самым причинив ему физическую боль и нравственные страдания», — говорится в сообщении. С жителя Надыма взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском капитан полиции сбила ребенка. Ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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