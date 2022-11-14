14 ноября 2022

В УМВД подтвердили, что ребенка в ЯНАО сбила капитан полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Нижневартовск, светофор, зима, красный свет, погода
Сотрудник полиции была на выходном в день аварии Фото:

В полиции ЯНАО подтвердили, что автомобилем, на котором в Губкинском сбили ребенка, управляла капитан полиции Елена Склярова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе силового ведомства, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Установлено, что транспортным средством управлял находившийся в свободное от службы время сотрудник ОМВД России по г. Губкинскому. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв», — говорится в сообщении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ДТП произошло 12 ноября. Автомобиль «ВАЗ-2121» в районе «Детской школы искусств имени Г.В. Свиридова» наехал на несовершеннолетнюю 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в Губкинском на пешеходном переходе сбили ребенка. За рулем автомобиля якобы находилась сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних Елена Склярова.

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В полиции ЯНАО подтвердили, что автомобилем, на котором в Губкинском сбили ребенка, управляла капитан полиции Елена Склярова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе силового ведомства, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «Установлено, что транспортным средством управлял находившийся в свободное от службы время сотрудник ОМВД России по г. Губкинскому. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв», — говорится в сообщении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. ДТП произошло 12 ноября. Автомобиль «ВАЗ-2121» в районе «Детской школы искусств имени Г.В. Свиридова» наехал на несовершеннолетнюю 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Ранее источники URA.RU сообщали, что в Губкинском на пешеходном переходе сбили ребенка. За рулем автомобиля якобы находилась сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних Елена Склярова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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