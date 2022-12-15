Напавший на конвоиров челябинец был осужден за убийство тещи

После лечения Павла Волосова вернут в СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мужчина, напавший 15 декабря на конвоиров в городском суде Карабаша Челябинской области, Павел Волосов был осужден за убийство тещи. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, он получил 9 лет строгого режима.

«Это тот самый человек, который в ноябре 2021 года в Кыштыме убил тещу. Мотивом для убийства стал то, что женщина отказалась сказать ему, где прячется его бывшая жена с детьми, которых он преследовал», — пояснил источник.

Бывший зять задушил женщину. Ее тело нашли в машине, рот был заклеен скотчем. Убийцу задержали неделю спустя.

15 декабря Волосов после вынесения приговоров напал с заточкой на конвоиров и пытался сбежать. Один конвоиров находится в тяжелом состоянии. Полицейским пришлось применить стрельбу. С ранением беда Волосов госпитализирован, у его палаты выставлена охрана. После лечения его вернут в СИЗО.