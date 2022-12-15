Напавший на конвоиров челябинец был осужден за убийство тещи

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После лечения Павла Волосова вернут в СИЗО Фото:

Мужчина, напавший 15 декабря на конвоиров в городском суде Карабаша Челябинской области, Павел Волосов был осужден за убийство тещи. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, он получил 9 лет строгого режима.

«Это тот самый человек, который в ноябре 2021 года в Кыштыме убил тещу. Мотивом для убийства стал то, что женщина отказалась сказать ему, где прячется его бывшая жена с детьми, которых он преследовал», — пояснил источник.

Бывший зять задушил женщину. Ее тело нашли в машине, рот был заклеен скотчем. Убийцу задержали неделю спустя.

15 декабря Волосов после вынесения приговоров напал с заточкой на конвоиров и пытался сбежать. Один конвоиров находится в тяжелом состоянии. Полицейским пришлось применить стрельбу. С ранением беда Волосов госпитализирован, у его палаты выставлена охрана. После лечения его вернут в СИЗО.

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Мужчина, напавший 15 декабря на конвоиров в городском суде Карабаша Челябинской области, Павел Волосов был осужден за убийство тещи. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, он получил 9 лет строгого режима. «Это тот самый человек, который в ноябре 2021 года в Кыштыме убил тещу. Мотивом для убийства стал то, что женщина отказалась сказать ему, где прячется его бывшая жена с детьми, которых он преследовал», — пояснил источник. Бывший зять задушил женщину. Ее тело нашли в машине, рот был заклеен скотчем. Убийцу задержали неделю спустя. 15 декабря Волосов после вынесения приговоров напал с заточкой на конвоиров и пытался сбежать. Один конвоиров находится в тяжелом состоянии. Полицейским пришлось применить стрельбу. С ранением беда Волосов госпитализирован, у его палаты выставлена охрана. После лечения его вернут в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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