На полицейских напал мужчина, осужденный на 9 лет за убийство собственной тещи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

После нападения на конвоиров в горсуде Карабаша Челябинской области 15 декабря возбуждено два уголовных дела. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции

«После нападения, мужчина выбежал из помещения суда, и был задержан после применения сотрудником полиции табельного оружия. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи)», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в СК, осужденный после вынесения приговора нанес ранения полицейским металлическим предметом. По данным URA.RU, один из полицейских находится в коме. Сам нападавший госпитализирован.

На полицейский напал Павел Волосов, осужденный на 9 лет строгого режима за убийство тещи. Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, расследование дела поставлено на контроль прокуратуры.