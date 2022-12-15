Мэр из ХМАО раскрыл сроки расселения аварийного жилья

Глава Нижневартовского района ХМАО обещал покончить с аварийным жильем до 2024 года

В Нижневартовском районе осталось 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин пообещал расселить все аварийное жилье до конца 2024 года. Об этом он заявил на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2022 год.

«За последние пять лет мы снизили объем аварийного жилья с 24 тысяч квадратных метров до 6 тысяч. До конца 2024 года планируем расселить еще 6 тысяч», — отметил Борис Саломатин.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Общероссийский народный фронт» в ХМАО обратился в прокуратуру и Следственный комитет с целью оспорить признание аварийными домов в квартале «Прибрежный-3». Власти Нижневартовска не могут расселить эти дома более трех лет.