Боец из Челябинской области заявил, что сейчас не время для веселья Фото: Илья Московец © URA.RU

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Сейчас не время для планирования веселых корпоративов и шикарных праздников. Такое заявление записал на видео боец из Челябинской области.

«Сейчас не время увеселительных занятий. Новый год идет, да, устройте детям праздник. Хотите отметить — отметьте тихонько, скромно, если вы настоящие Русичи, если вы Отчизну любите», — говорит на видео в сообществе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте» военнослужащий Александр.

Мужчина сообщает, что не учитель, но взывает к совести и душе. По его мнению, если рядом беда — нельзя веселиться. Он предлагает вместо этого отстоять службу и помолиться, помочь пенсионерам, утешить вдову и ее детей, у которых погиб отец.

«Не забывайте о ребятах, которые голодуют, холодуют. Те,которые победу долгожданную кропают своими жизнями, своей кровью», — добавил Александр.

Ранее стало известно, что ряд крупных городов Челябинской области отказались от новогодних салютов. Пожелание снизить масштабы празднования высказал глава региона Алексей Текслер. При этом детские мероприятия должны сохраниться в полном объеме.