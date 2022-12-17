17 декабря 2022

Арестович дал прогноз по срокам окончания конфликта на Украине

Арестович: конфликт на Украине продлится полтора-два года
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Алексей Арестович спрогнозировал сроки окончания СВО на Украине Фото:

Конфликт на Украине продлится полтора-два года, сейчас совершенно ясно, что ближайшие два месяца спецоперация не закончится. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Затяжной конфликт — это полтора-два года. Мы понимаем, что через 2 месяца [спецоперация] не закончится. Она даже через полгода не закончится после этих 2 месяцев», — сообщил Алексей Арестович в эфире Фейгин Live (автор Марк Фейгин признан СМИ-иноагентом на территории РФ).

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что российская армия одержит победу над Украиной к лету 2023 года. Несмотря на готовность России к переговорам, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Конфликт на Украине продлится полтора-два года, сейчас совершенно ясно, что ближайшие два месяца спецоперация не закончится. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Затяжной конфликт — это полтора-два года. Мы понимаем, что через 2 месяца [спецоперация] не закончится. Она даже через полгода не закончится после этих 2 месяцев», — сообщил Алексей Арестович в эфире Фейгин Live (автор Марк Фейгин признан СМИ-иноагентом на территории РФ). Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что российская армия одержит победу над Украиной к лету 2023 года. Несмотря на готовность России к переговорам, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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