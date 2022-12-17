Арестович дал прогноз по срокам окончания конфликта на Украине

Арестович: конфликт на Украине продлится полтора-два года

18 декабря 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович спрогнозировал сроки окончания СВО на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конфликт на Украине продлится полтора-два года, сейчас совершенно ясно, что ближайшие два месяца спецоперация не закончится. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Затяжной конфликт — это полтора-два года. Мы понимаем, что через 2 месяца [спецоперация] не закончится. Она даже через полгода не закончится после этих 2 месяцев», — сообщил Алексей Арестович в эфире Фейгин Live (автор Марк Фейгин признан СМИ-иноагентом на территории РФ). Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что российская армия одержит победу над Украиной к лету 2023 года. Несмотря на готовность России к переговорам, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Конфликт на Украине продлится полтора-два года, сейчас совершенно ясно, что ближайшие два месяца спецоперация не закончится. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Затяжной конфликт — это полтора-два года. Мы понимаем, что через 2 месяца [спецоперация] не закончится. Она даже через полгода не закончится после этих 2 месяцев», — сообщил Алексей Арестович в эфире Фейгин Live (автор Марк Фейгин признан СМИ-иноагентом на территории РФ). Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что российская армия одержит победу над Украиной к лету 2023 года. Несмотря на готовность России к переговорам, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.