17 декабря 2022
16 декабря 2022

Челябинскую область накроют дожди и снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз, зима. Челябинск, снег, холод, зима, погода, смог, ели в снегу, климат, мороз, туман, метеоусловия, торшер
Снегопад будет сопровождаться сильными порывами ветра Фото:

В Челябинской области мокрый снег продолжит идти 19 декабря. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) со ссылкой на прогноз погоды челябинского гидрометеоцентра.

«По данным Челябинского ЦГМС, 19 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололеда на провода и предметы. Также ожидаются метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица, в горах местами сильная», — уточнили в ЕДДС. В ведомстве добавили, что непогода будет сопровождаться порывами ветра, скорость которого может достигнуть 18 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о фронте обильных осадков, которые начнутся в регионе 18 декабря. На улицы Челябинска вышли 290 единиц техники и почти две тысячи дорожников.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Челябинской области мокрый снег продолжит идти 19 декабря. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) со ссылкой на прогноз погоды челябинского гидрометеоцентра. «По данным Челябинского ЦГМС, 19 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололеда на провода и предметы. Также ожидаются метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица, в горах местами сильная», — уточнили в ЕДДС. В ведомстве добавили, что непогода будет сопровождаться порывами ветра, скорость которого может достигнуть 18 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о фронте обильных осадков, которые начнутся в регионе 18 декабря. На улицы Челябинска вышли 290 единиц техники и почти две тысячи дорожников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...