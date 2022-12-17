Челябинскую область накроют дожди и снегопады

18 декабря 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Снегопад будет сопровождаться сильными порывами ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области мокрый снег продолжит идти 19 декабря. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) со ссылкой на прогноз погоды челябинского гидрометеоцентра. «По данным Челябинского ЦГМС, 19 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололеда на провода и предметы. Также ожидаются метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица, в горах местами сильная», — уточнили в ЕДДС. В ведомстве добавили, что непогода будет сопровождаться порывами ветра, скорость которого может достигнуть 18 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о фронте обильных осадков, которые начнутся в регионе 18 декабря. На улицы Челябинска вышли 290 единиц техники и почти две тысячи дорожников.

В Челябинской области мокрый снег продолжит идти 19 декабря. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) со ссылкой на прогноз погоды челябинского гидрометеоцентра. «По данным Челябинского ЦГМС, 19 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололеда на провода и предметы. Также ожидаются метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица, в горах местами сильная», — уточнили в ЕДДС. В ведомстве добавили, что непогода будет сопровождаться порывами ветра, скорость которого может достигнуть 18 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о фронте обильных осадков, которые начнутся в регионе 18 декабря. На улицы Челябинска вышли 290 единиц техники и почти две тысячи дорожников.