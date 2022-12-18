18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Застрявшим в Египте екатеринбуржцам назвали дату возвращения домой

Екатеринбургские туристы вернутся домой из Хургады 20 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
Застрявшие в Хургаде туристы из Екатеринбурга смогут вернутся домой 20 декабря Фото:

Туристы из Екатеринбурга, которые застряли в Египте из-за запрета российской авиакомпании IFly летать через Иорданию, вернутся домой 20 декабря. Об этом сообщил источник близкий к туроператору IFly Fun&Sun.

Планируется рейс из Хургады в Екатеринбург 20 декабря, передают слова источника Fun&Sun «Известия». Также, на данный момент авиакомпания наладила полеты в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее IFly ограничили полеты над Иорданией из-за требования предоставить страховку, которую сейчас российская авиакомпания не может получить из-за санкций. Сейчас авиакомпания налаживает перелеты над Сирией, уже удалось вывести 880 российских туристов, а к 21 декабрю для возвращения оставшихся путешественников потребуется около 15 рейсов.

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Туристы из Екатеринбурга, которые застряли в Египте из-за запрета российской авиакомпании IFly летать через Иорданию, вернутся домой 20 декабря. Об этом сообщил источник близкий к туроператору IFly Fun&Sun. Планируется рейс из Хургады в Екатеринбург 20 декабря, передают слова источника Fun&Sun «Известия». Также, на данный момент авиакомпания наладила полеты в Москву и Санкт-Петербург. Ранее IFly ограничили полеты над Иорданией из-за требования предоставить страховку, которую сейчас российская авиакомпания не может получить из-за санкций. Сейчас авиакомпания налаживает перелеты над Сирией, уже удалось вывести 880 российских туристов, а к 21 декабрю для возвращения оставшихся путешественников потребуется около 15 рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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