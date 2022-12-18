Застрявшим в Египте екатеринбуржцам назвали дату возвращения домой

Екатеринбургские туристы вернутся домой из Хургады 20 декабря

Застрявшие в Хургаде туристы из Екатеринбурга смогут вернутся домой 20 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Туристы из Екатеринбурга, которые застряли в Египте из-за запрета российской авиакомпании IFly летать через Иорданию, вернутся домой 20 декабря. Об этом сообщил источник близкий к туроператору IFly Fun&Sun.

Планируется рейс из Хургады в Екатеринбург 20 декабря, передают слова источника Fun&Sun «Известия». Также, на данный момент авиакомпания наладила полеты в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее IFly ограничили полеты над Иорданией из-за требования предоставить страховку, которую сейчас российская авиакомпания не может получить из-за санкций. Сейчас авиакомпания налаживает перелеты над Сирией, уже удалось вывести 880 российских туристов, а к 21 декабрю для возвращения оставшихся путешественников потребуется около 15 рейсов.