18 декабря 2022
17 декабря 2022

Для юных свердловчан с особенностями развития создали тренировочную квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря такой квартире дети учатся приспосабливаться к жизни Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) в социально-реабилитационном центре появилась тренировочная квартира для детей с различными особенностями развития. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины, при поддержке которого проект воплотился в жизнь.

«Модуль представляет собой однокомнатную квартиру, где компактно уместились прихожая, комната и современная кухня. Квартира полностью оборудована бытовыми приборами: утюгом, пылесосом, стиральной машинкой», — рассказали в пресс-службе фонда. Вся техника установлена так, чтобы ее с легкостью смогли освоить дети с различными ограничениями здоровья.

По словам заместителя директора Фонда святой Екатерины Татьяны Прусевич, создание такой квартиры — это не первый опыт фонда. Похожая тренировочная площадка существует с 2019 года и в Екатеринбургском детском доме-интернате. «Это второй подобный проект, который реализует Фонд святой Екатерины совместно с Министерством социальной политики Свердловской области. Наличие такой тренировочной квартиры позволяет помочь в реабилитации деток с различными особенностями развития», — заявила Прусевич.

Помимо бытовой комнаты в центре есть комната сенсорная, где педагоги учат детей расслабляться, управлять своими эмоциями и телом. Например, в этом помещении детей размещают в бассейне с шариками, где они учатся отдыхать от большого количества информации. Всего социально-реабилитационный центр в Верхней Салде в год посещает более 2000 человек в возрасте от 3 до 18 лет.

Тренировочная квартира очень приближена по виду к обычной квартире
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Благодаря этому проекту дети с особенностями здоровья легче адаптируются к жизни
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Для детей также установлены различные развивающие игры
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В сенсорной комнате дети расслабляются не только физически, но и ментально
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В Верхней Салде (Свердловская область) в социально-реабилитационном центре появилась тренировочная квартира для детей с различными особенностями развития. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины, при поддержке которого проект воплотился в жизнь. «Модуль представляет собой однокомнатную квартиру, где компактно уместились прихожая, комната и современная кухня. Квартира полностью оборудована бытовыми приборами: утюгом, пылесосом, стиральной машинкой», — рассказали в пресс-службе фонда. Вся техника установлена так, чтобы ее с легкостью смогли освоить дети с различными ограничениями здоровья. По словам заместителя директора Фонда святой Екатерины Татьяны Прусевич, создание такой квартиры — это не первый опыт фонда. Похожая тренировочная площадка существует с 2019 года и в Екатеринбургском детском доме-интернате. «Это второй подобный проект, который реализует Фонд святой Екатерины совместно с Министерством социальной политики Свердловской области. Наличие такой тренировочной квартиры позволяет помочь в реабилитации деток с различными особенностями развития», — заявила Прусевич. Помимо бытовой комнаты в центре есть комната сенсорная, где педагоги учат детей расслабляться, управлять своими эмоциями и телом. Например, в этом помещении детей размещают в бассейне с шариками, где они учатся отдыхать от большого количества информации. Всего социально-реабилитационный центр в Верхней Салде в год посещает более 2000 человек в возрасте от 3 до 18 лет.
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