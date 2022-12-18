Губернатор Махонин провел переговоры с замминистра ЖКХ РФ

19 декабря 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Махонин подвел итоги работы служб ЖКХ и реализации нацпроектов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ерасько провел совещание с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили итоги реализации нацпроектов и работу коммунальных служб в регионе, сообщает сайт правительства края. «Заместитель министра отметил качественную подготовку региона к осенне-зимнему периоду 2022—2023 гг. Все территории Прикамья получили паспорта готовности к отопительному сезону», — передает сайт кабмина. Чиновник отметил, что никаких серьезных инцидентов в начале отопительного сезона не было. Также стороны обсудили реализацию проекта «Чистая вода». В крае составлено несколько проектов, в том числе реконструкция водовода в Осе, модернизация системы водоснабжения в поселке Щучье Озеро, микрорайоне Заозерье в Перми. Власти готовятся к определению подрядчиков и проектировке работ. При обсуждении обеспечения сокращения непригодного жилищного фонда, замминистра ЖКХ отметил высокие темпы расселения ветхого жилья в крае. Среди регионов РФ по темпам расселения Пермский край занимает четвертое место, по объемам — второе. По итогам совещания Ерасько отметил, что в регионе выполняются поставленные задачи, и край показывает хорошие результаты.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ерасько провел совещание с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили итоги реализации нацпроектов и работу коммунальных служб в регионе, сообщает сайт правительства края. «Заместитель министра отметил качественную подготовку региона к осенне-зимнему периоду 2022—2023 гг. Все территории Прикамья получили паспорта готовности к отопительному сезону», — передает сайт кабмина. Чиновник отметил, что никаких серьезных инцидентов в начале отопительного сезона не было. Также стороны обсудили реализацию проекта «Чистая вода». В крае составлено несколько проектов, в том числе реконструкция водовода в Осе, модернизация системы водоснабжения в поселке Щучье Озеро, микрорайоне Заозерье в Перми. Власти готовятся к определению подрядчиков и проектировке работ. При обсуждении обеспечения сокращения непригодного жилищного фонда, замминистра ЖКХ отметил высокие темпы расселения ветхого жилья в крае. Среди регионов РФ по темпам расселения Пермский край занимает четвертое место, по объемам — второе. По итогам совещания Ерасько отметил, что в регионе выполняются поставленные задачи, и край показывает хорошие результаты.