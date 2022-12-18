18 декабря 2022

Губернатор Махонин провел переговоры с замминистра ЖКХ РФ

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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Махонин подвел итоги работы служб ЖКХ и реализации нацпроектов Фото:

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ерасько провел совещание с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили итоги реализации нацпроектов и работу коммунальных служб в регионе, сообщает сайт правительства края.

«Заместитель министра отметил качественную подготовку региона к осенне-зимнему периоду 2022—2023 гг. Все территории Прикамья получили паспорта готовности к отопительному сезону», — передает сайт кабмина. Чиновник отметил, что никаких серьезных инцидентов в начале отопительного сезона не было.

Также стороны обсудили реализацию проекта «Чистая вода». В крае составлено несколько проектов, в том числе реконструкция водовода в Осе, модернизация системы водоснабжения в поселке Щучье Озеро, микрорайоне Заозерье в Перми. Власти готовятся к определению подрядчиков и проектировке работ. При обсуждении обеспечения сокращения непригодного жилищного фонда, замминистра ЖКХ отметил высокие темпы расселения ветхого жилья в крае. Среди регионов РФ по темпам расселения Пермский край занимает четвертое место, по объемам — второе. По итогам совещания Ерасько отметил, что в регионе выполняются поставленные задачи, и край показывает хорошие результаты.

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Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ерасько провел совещание с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили итоги реализации нацпроектов и работу коммунальных служб в регионе, сообщает сайт правительства края. «Заместитель министра отметил качественную подготовку региона к осенне-зимнему периоду 2022—2023 гг. Все территории Прикамья получили паспорта готовности к отопительному сезону», — передает сайт кабмина. Чиновник отметил, что никаких серьезных инцидентов в начале отопительного сезона не было. Также стороны обсудили реализацию проекта «Чистая вода». В крае составлено несколько проектов, в том числе реконструкция водовода в Осе, модернизация системы водоснабжения в поселке Щучье Озеро, микрорайоне Заозерье в Перми. Власти готовятся к определению подрядчиков и проектировке работ. При обсуждении обеспечения сокращения непригодного жилищного фонда, замминистра ЖКХ отметил высокие темпы расселения ветхого жилья в крае. Среди регионов РФ по темпам расселения Пермский край занимает четвертое место, по объемам — второе. По итогам совещания Ерасько отметил, что в регионе выполняются поставленные задачи, и край показывает хорошие результаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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