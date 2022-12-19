В Пермском крае нашли город, где мужчин живет больше, чем женщин

Губаха стала единственным городом в Пермском крае, где мужчин живет больше, чем женщин

20 декабря 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

В остальных территориях края женщины доминируют Фото: Денис Моргунов © URA.RU Единственным городом в Пермском крае, где мужчин живет больше, чем женщин, стала Губаха. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В крае на 1000 мужчин приходится 1184 женщины. Женское население составляет более половины населения, 54%. Из всех муниципальных образований только в Губахе превалирует мужское население: 51% мужчин и 49% женщин», — рассказал глава Пермьстата. В Чердыни и Косе численность примерно равна. А в остальных территориях, по словам Белянина, «женское население доминирует над мужским». При этом среди детей и трудоспособного населения мужчин больше, чем женщин. Это связано с тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек, а также с пенсионным возрастом мужчин.

Единственным городом в Пермском крае, где мужчин живет больше, чем женщин, стала Губаха. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В крае на 1000 мужчин приходится 1184 женщины. Женское население составляет более половины населения, 54%. Из всех муниципальных образований только в Губахе превалирует мужское население: 51% мужчин и 49% женщин», — рассказал глава Пермьстата. В Чердыни и Косе численность примерно равна. А в остальных территориях, по словам Белянина, «женское население доминирует над мужским». При этом среди детей и трудоспособного населения мужчин больше, чем женщин. Это связано с тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек, а также с пенсионным возрастом мужчин.