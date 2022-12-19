19 декабря 2022

В Пермском крае нашли город, где мужчин живет больше, чем женщин

Губаха стала единственным городом в Пермском крае, где мужчин живет больше, чем женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, прохожие, пешеходы, мужчина и женщина
В остальных территориях края женщины доминируют Фото:

Единственным городом в Пермском крае, где мужчин живет больше, чем женщин, стала Губаха. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«В крае на 1000 мужчин приходится 1184 женщины. Женское население составляет более половины населения, 54%. Из всех муниципальных образований только в Губахе превалирует мужское население: 51% мужчин и 49% женщин», — рассказал глава Пермьстата.

В Чердыни и Косе численность примерно равна. А в остальных территориях, по словам Белянина, «женское население доминирует над мужским». При этом среди детей и трудоспособного населения мужчин больше, чем женщин. Это связано с тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек, а также с пенсионным возрастом мужчин.

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Единственным городом в Пермском крае, где мужчин живет больше, чем женщин, стала Губаха. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В крае на 1000 мужчин приходится 1184 женщины. Женское население составляет более половины населения, 54%. Из всех муниципальных образований только в Губахе превалирует мужское население: 51% мужчин и 49% женщин», — рассказал глава Пермьстата. В Чердыни и Косе численность примерно равна. А в остальных территориях, по словам Белянина, «женское население доминирует над мужским». При этом среди детей и трудоспособного населения мужчин больше, чем женщин. Это связано с тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек, а также с пенсионным возрастом мужчин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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