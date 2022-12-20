Sabah: Эрдоган пожертвовал своей ролью в НАТО ради Путина

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, рукопожатие, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Путин и Эрдоган уважают друг друга, отметили в издании Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал престижной ролью своей страны в Североатлантическом альянсе ради России и сотрудничества с ее президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет турецкое издание Sabah.

«Турция отказалась от позиции „сухопутного передового отряда НАТО“ ради России», — пишет издание. Журналисты отметили, что Путин и Эрдоган, несмотря на все испытания, смогли наладить отношения, основанные на уважении.

Турция является единственной страной Североатлантического альянса, продолжившей и усилившей сотрудничество с Россией после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Сейчас страны ведут совместные работы во многих сферах. Так, сейчас в Турции идут подготовительные работы по строительству газового хаба, по которому его можно будет поставлять в Европу. Инициатором этого проекта был Путин.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал престижной ролью своей страны в Североатлантическом альянсе ради России и сотрудничества с ее президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет турецкое издание Sabah. «Турция отказалась от позиции „сухопутного передового отряда НАТО“ ради России», — пишет издание. Журналисты отметили, что Путин и Эрдоган, несмотря на все испытания, смогли наладить отношения, основанные на уважении. Турция является единственной страной Североатлантического альянса, продолжившей и усилившей сотрудничество с Россией после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Сейчас страны ведут совместные работы во многих сферах. Так, сейчас в Турции идут подготовительные работы по строительству газового хаба, по которому его можно будет поставлять в Европу. Инициатором этого проекта был Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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