Sabah: Эрдоган пожертвовал своей ролью в НАТО ради Путина

Путин и Эрдоган уважают друг друга, отметили в изданииФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал престижной ролью своей страны в Североатлантическом альянсе ради России и сотрудничества с ее президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет турецкое издание Sabah.
«Турция отказалась от позиции „сухопутного передового отряда НАТО“ ради России», — пишет издание. Журналисты отметили, что Путин и Эрдоган, несмотря на все испытания, смогли наладить отношения, основанные на уважении.
Турция является единственной страной Североатлантического альянса, продолжившей и усилившей сотрудничество с Россией после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Сейчас страны ведут совместные работы во многих сферах. Так, сейчас в Турции идут подготовительные работы по строительству газового хаба, по которому его можно будет поставлять в Европу. Инициатором этого проекта был Путин.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал престижной ролью своей страны в Североатлантическом альянсе ради России и сотрудничества с ее президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет турецкое издание Sabah. «Турция отказалась от позиции „сухопутного передового отряда НАТО“ ради России», — пишет издание. Журналисты отметили, что Путин и Эрдоган, несмотря на все испытания, смогли наладить отношения, основанные на уважении. Турция является единственной страной Североатлантического альянса, продолжившей и усилившей сотрудничество с Россией после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Сейчас страны ведут совместные работы во многих сферах. Так, сейчас в Турции идут подготовительные работы по строительству газового хаба, по которому его можно будет поставлять в Европу. Инициатором этого проекта был Путин.