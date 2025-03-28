Правительство ужесточит контроль за финансами экстремистов и террористов

Правительство РФ ужесточит контроль за финансовыми операциями физических лиц, подозреваемых в экстремистской или террористической деятельности. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
«Согласно пояснительной записке, имеются случаи использования таких выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях сверх законодательно установленного ежемесячного лимита», — передает РИА Новости. Пока что на каждого члена семьи, подозреваемого в экстремизме, можно получать и тратить до 10 тысяч рублей в месяц из пенсий, стипендий, пособий и других соцвыплат.
По предложенным изменениям, все операции подозреваемых лиц будут проходить через специально утвержденные банковские счета, а их проведение потребует предварительного одобрения Росфинмониторингом. Также предусмотрена возможность ограничения количества используемых банковских счетов и методов проведения операций без использования счета.
Ранее URA.RU писало об инициативе Росфинмониторинга усложнить переводы денег на карту части россиян. Документ уже прошел утверждение на комиссии по законопроектной деятельности и направлен на дальнейшее рассмотрение в правительстве.
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