Правительство ужесточит контроль за финансами экстремистов и террористов

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Госдума рассмотрит предложение ужесточения контроля над экстремистами
Госдума рассмотрит предложение ужесточения контроля над экстремистами Фото:

Правительство РФ ужесточит контроль за финансовыми операциями физических лиц, подозреваемых в экстремистской или террористической деятельности. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

«Согласно пояснительной записке, имеются случаи использования таких выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях сверх законодательно установленного ежемесячного лимита», — передает РИА Новости. Пока что на каждого члена семьи, подозреваемого в экстремизме, можно получать и тратить до 10 тысяч рублей в месяц из пенсий, стипендий, пособий и других соцвыплат.

По предложенным изменениям, все операции подозреваемых лиц будут проходить через специально утвержденные банковские счета, а их проведение потребует предварительного одобрения Росфинмониторингом. Также предусмотрена возможность ограничения количества используемых банковских счетов и методов проведения операций без использования счета.

Ранее URA.RU писало об инициативе Росфинмониторинга усложнить переводы денег на карту части россиян. Документ уже прошел утверждение на комиссии по законопроектной деятельности и направлен на дальнейшее рассмотрение в правительстве.

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Правительство РФ ужесточит контроль за финансовыми операциями физических лиц, подозреваемых в экстремистской или террористической деятельности. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. «Согласно пояснительной записке, имеются случаи использования таких выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях сверх законодательно установленного ежемесячного лимита», — передает РИА Новости. Пока что на каждого члена семьи, подозреваемого в экстремизме, можно получать и тратить до 10 тысяч рублей в месяц из пенсий, стипендий, пособий и других соцвыплат. По предложенным изменениям, все операции подозреваемых лиц будут проходить через специально утвержденные банковские счета, а их проведение потребует предварительного одобрения Росфинмониторингом. Также предусмотрена возможность ограничения количества используемых банковских счетов и методов проведения операций без использования счета. Ранее URA.RU писало об инициативе Росфинмониторинга усложнить переводы денег на карту части россиян. Документ уже прошел утверждение на комиссии по законопроектной деятельности и направлен на дальнейшее рассмотрение в правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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