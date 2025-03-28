Маск заявил, что США могут пойти ко дну

Если не будут успешно проведены меры по оптимизации структуры правительства и сокращению бюджетных расходов, корабль под названием «Америка» рискует пойти ко дну. Такие реформы могут привести к революционным изменениям, сравнимым по своему масштабу с теми, которые привели к освобождению рабов, заявил Илон Маск.
«Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен собственно революции. В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме. Если мы не преуспеем, корабль „Америка“ утонет», — сказал Маск в интервью Fox News.
Миллиардер Илону Маску возглавил Департамент по повышению эффективности госуправления (Department of Government Efficiency или DOGE). Задачей департамента будет минимизация государственных расходов и снижение административных процедур.
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