Маск заявил, что США могут пойти ко дну

Илон Маск: без реформ США ждет крах
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Макс сделал жесткое заявление
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Если не будут успешно проведены меры по оптимизации структуры правительства и сокращению бюджетных расходов, корабль под названием «Америка» рискует пойти ко дну. Такие реформы могут привести к революционным изменениям, сравнимым по своему масштабу с теми, которые привели к освобождению рабов, заявил Илон Маск. 

«Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен собственно революции. В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме. Если мы не преуспеем, корабль „Америка“ утонет», — сказал Маск в интервью Fox News.

Миллиардер Илону Маску возглавил Департамент по повышению эффективности госуправления (Department of Government Efficiency или DOGE). Задачей департамента будет минимизация государственных расходов и снижение административных процедур.

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Если не будут успешно проведены меры по оптимизации структуры правительства и сокращению бюджетных расходов, корабль под названием «Америка» рискует пойти ко дну. Такие реформы могут привести к революционным изменениям, сравнимым по своему масштабу с теми, которые привели к освобождению рабов, заявил Илон Маск.  «Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен собственно революции. В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме. Если мы не преуспеем, корабль „Америка“ утонет», — сказал Маск в интервью Fox News. Миллиардер Илону Маску возглавил Департамент по повышению эффективности госуправления (Department of Government Efficiency или DOGE). Задачей департамента будет минимизация государственных расходов и снижение административных процедур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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