Олимпийский комитет России признал уроженца Златоуста лучшим тренером Игр в Пекине

Юрий Бородавко с 2016 года является тренером одной из трех групп основной сборной России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олимпийский комитет России (ОКР) признал уроженца Златоуста (Челябинская область) Юрия Бородавко лучшим тренером Игр в Пекине. Об этом сообщается на Форуме чемпионов и призеров Олимпийских игр.

«Лучшим тренером Олимпиады в Токио была признана Татьяна Покровская. Лучшим тренером Игр в Пекине — Юрий Бородавко», — распространило информацию ТАСС, ссылаясь на заявление, появившееся на Форуме в минувший вторник.

Юрий Бородавко — российский лыжник, тренер по лыжным гонкам, заслуженный тренер России (2012). Родился в Златоусте Челябинской области в 1960 году. На лыжных соревнованиях в советское время представлял город Челябинск, команды «Буревестник», Вооруженные Силы и «Профсоюзы». С 2016 года является тренером одной из трех групп основной сборной России.

Ранее, как писало URA.RU, Бородавко прокомментировал тот факт, что принесший команде золото на Играх Александр Большунов снялся со спринта. По словам тренера, спортсмену необходимо было восстановиться.