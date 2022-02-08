Принесший России золото Большунов снялся со спринта

08 февраля 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Александру Большунову нужно восстановиться, рассказал тренер Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российский лыжник Александр Большунов, выигравший золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, отказался участвовать в спринте. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко. «Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова. Ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте. Пропуск спринта является совместным решением», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова Бородавко. Спортсмену нужно сосредоточиться на других гонках, а восстановление проходит дольше обычного, отметил тренер. Замена не планируется. От России на Олимпиаде выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Большунов выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он с большим отрывом обогнал лыжника из Финляндии. Второе место также занял россиянин Денис Спицов. Большунова поздравил с победой глава России Владимир Путин. Для спортсмена медаль стала первым золотом в карьере, сообщает телеканал 360. Олимпиада-2022 проходит в Китае с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах среди спортсменов из 91 государства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, отказался участвовать в спринте. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко. «Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова. Ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте. Пропуск спринта является совместным решением», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова Бородавко. Спортсмену нужно сосредоточиться на других гонках, а восстановление проходит дольше обычного, отметил тренер. Замена не планируется. От России на Олимпиаде выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Большунов выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он с большим отрывом обогнал лыжника из Финляндии. Второе место также занял россиянин Денис Спицов. Большунова поздравил с победой глава России Владимир Путин. Для спортсмена медаль стала первым золотом в карьере, сообщает телеканал 360. Олимпиада-2022 проходит в Китае с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах среди спортсменов из 91 государства.