Принесший России золото Большунов снялся со спринта

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, отказался участвовать в спринте. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
«Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова. Ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте. Пропуск спринта является совместным решением», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова Бородавко.
Спортсмену нужно сосредоточиться на других гонках, а восстановление проходит дольше обычного, отметил тренер. Замена не планируется. От России на Олимпиаде выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев.
Большунов выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он с большим отрывом обогнал лыжника из Финляндии. Второе место также занял россиянин Денис Спицов. Большунова поздравил с победой глава России Владимир Путин. Для спортсмена медаль стала первым золотом в карьере, сообщает телеканал 360. Олимпиада-2022 проходит в Китае с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах среди спортсменов из 91 государства.
Российский лыжник Александр Большунов, выигравший золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, отказался участвовать в спринте. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко. «Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова. Ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте. Пропуск спринта является совместным решением», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова Бородавко. Спортсмену нужно сосредоточиться на других гонках, а восстановление проходит дольше обычного, отметил тренер. Замена не планируется. От России на Олимпиаде выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Большунов выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он с большим отрывом обогнал лыжника из Финляндии. Второе место также занял россиянин Денис Спицов. Большунова поздравил с победой глава России Владимир Путин. Для спортсмена медаль стала первым золотом в карьере, сообщает телеканал 360. Олимпиада-2022 проходит в Китае с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах среди спортсменов из 91 государства.