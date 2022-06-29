Пермские заводы заменять иностранных производителей бытовой техники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На базе Чайковского филиала АО «Газпром Бытовые Системы», который выпускает газовые и комбинированные плиты, может появиться производство посудомоечных и даже стиральных машин. Об этом во время прямого эфира 29 июня в студии «ГТРК Пермь» рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Задача — расширять линейку бытовой техники. Это посудомоечные и, возможно, стиральные машины. Об этом говорили в том числе на прошлой неделе я в минпроме РФ, где проходило совещание. Мы хотим, чтобы в Перми появилось крупное сборочное предприятие. Это может быть станкостроение, бытовая техника, возможно машиностроение», — отметил губернатор.

А перед заводом «Сорбент», который занимается производством средств индивидуальной защиты, стоит задача вытеснить американскую компанию «3M» с рынка СИЗов, отметил Махонин. Также «Сорбент» должен начать производство активированного угля и в разы нарастить выпуск продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти намерены развивать импортозамещение через Белоруссию. А краснокамский завод будет выпускать инновационной продукт. На фоне спецоперации про прекращению восьмилетнего геноцида русских в Донбассе западные страны увеличили санкционное давление на РФ. Но на самом деле санкции работают против них самих.