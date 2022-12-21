Куренков вручил погоны в торжественной обстановке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главе МЧС России по ЯНАО Олегу Гилеву присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы и вручены погоны из рук главы МЧС России Александра Куренкова. Об этом сообщается на региональном сайте ведомства.

«21 декабря глава МЧС России Александр Куренков в торжественной обстановке вручил погоны высших специальных званий сотрудникам ведомства. Специальные звания генерал-майора внутренней службы присвоены сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы: Олегу Гилеву, начальнику ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу», — сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО.

Указ о назначении подписан президентом России Владимиром Путиным. «Вам оказано высокое доверие Президентом Российской Федерации и МЧС России. Уверен, вы и дальше будете успешно выполнять поставленные задачи», — отметил Александр Куренков.

Ранее URA.RU сообщало, что энергетики в Ноябрьске (ЯНАО) получили награды главы региона Дмитрия Артюхова. Торжественное вручение дипломов и благодарностей сотрудникам «Энерго-Газ-Ноябрьска» прошло накануне Дня энергетика.