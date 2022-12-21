21 декабря 2022

В Пермском крае выбрали нового мэра конфликтной территории

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, никулин николай
Николая Никулина депутаты поддержали единогласно Фото:

Депутаты Юсьвинской думы (Пермский край) поддержали кандидатуру и. о. главы территории Николая Никулина в конкурсе по выборам мэра муниципалитета. Решение было единогласным, сообщается в telegram-канале совета представительных органов региона. Предыдущий глава Михаил Евсин ушел с поста после конфликта с депутатами.

«Главой Юсьвинского муниципального округа избран Николай Никулин. Депутаты местной думы единогласно выбрали его кандидатуру», — говорится в сообщении.

Никулин возглавил округ в статусе исполняющего обязанности в июле 2022 года. Работа его предшественника Михаила Евсина, у которого Никулин работал заместителем, не устраивала местную думу, и Евсин ушел в отпуск с последующим увольнением. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае объявили конкурс по выборам мэра Березников.

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Депутаты Юсьвинской думы (Пермский край) поддержали кандидатуру и. о. главы территории Николая Никулина в конкурсе по выборам мэра муниципалитета. Решение было единогласным, сообщается в telegram-канале совета представительных органов региона. Предыдущий глава Михаил Евсин ушел с поста после конфликта с депутатами. «Главой Юсьвинского муниципального округа избран Николай Никулин. Депутаты местной думы единогласно выбрали его кандидатуру», — говорится в сообщении. Никулин возглавил округ в статусе исполняющего обязанности в июле 2022 года. Работа его предшественника Михаила Евсина, у которого Никулин работал заместителем, не устраивала местную думу, и Евсин ушел в отпуск с последующим увольнением. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае объявили конкурс по выборам мэра Березников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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