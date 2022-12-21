В Пермском крае выбрали нового мэра конфликтной территории

Николая Никулина депутаты поддержали единогласно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты Юсьвинской думы (Пермский край) поддержали кандидатуру и. о. главы территории Николая Никулина в конкурсе по выборам мэра муниципалитета. Решение было единогласным, сообщается в telegram-канале совета представительных органов региона. Предыдущий глава Михаил Евсин ушел с поста после конфликта с депутатами.

«Главой Юсьвинского муниципального округа избран Николай Никулин. Депутаты местной думы единогласно выбрали его кандидатуру», — говорится в сообщении.

Никулин возглавил округ в статусе исполняющего обязанности в июле 2022 года. Работа его предшественника Михаила Евсина, у которого Никулин работал заместителем, не устраивала местную думу, и Евсин ушел в отпуск с последующим увольнением. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае объявили конкурс по выборам мэра Березников.