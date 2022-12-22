Глава Екатеринбурга поднялся в рейтинге российских мэров

Алексей Орлов к подобным рейтингам внимателен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов по итогам года вошел в топ лучших российских мэров, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2021-м. Рейтинг, подготовленный центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовым университетом при правительстве РФ, опубликован на сайте «Рейтинга».

Результаты считались на основе анонимного анкетирования экспертов со всей страны. «Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют выявить причины успеха или неудачи муниципальных руководителей в глазах экспертов. Именно анкеты являются основным источником, на основании которого выстраиваются таблицы исследования, формулируются тексты его аналитической части», — подчеркнули авторы исследования.

Первое место в рейтинге удержал мэр Москвы Сергей Собянин. В тройку также вошли глава Казани Ильсур Метшин и мэр Сочи Алексей Копайгородский. Мэр Тюмени Руслан Кухарук за год опустился со второй позиции на четвертую. Орлов занял десятое место (в декабре 2021-го был 11-м).

«Ушло в прошлое противостояние городских и областных властей. Орлов грамотно организовал важные для нашего региона выборы губернатора — екатеринбуржцы активно на них голосовали», — оценил Орлова один из респондентов, екатеринбургский политолог, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

«Конечно, в нашем уральском климате всегда будут актуальны вопросы, связанные с подготовкой к зимнему периоду. <…> Городские службы справились хорошо. Не обошлось без пробок и заторов в некоторых местах. Но техника выходит на работу вовремя, и жители видят, что город чистят», — добавил Мозолин, комментируя одну из самых популярных претензий к Орлову и его команде. Также он обратил внимание на некоторые крупные инвестпроекты, в которых участвует Орлов. «Среди активных мэров» Орлова выделил также президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Известно, что Орлов, назначенный в декабре 2020-го, внимателен к подобным оценкам. Например, когда тот же Финансовый университет наградил Екатеринбург премией «За прогресс в образовании» Орлов неоднократно напоминал об этом публично.