Мэр Екатеринбурга отметил двухлетие в должности усмирением гордумы — помог Куйвашев

Дума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2023 год

20 декабря 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Интересно, что еще в начале года Алексей Орлов конфликтовал со спикером думы из-за Счетной палаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов символично отмечает вторую годовщину своего назначения в горадминистрацию. На заседании 20 декабря гордума в его присутствии утвердила бюджет на 2023 год, и впервые за долгое время обсуждение не сопровождалось интригами — даже кулуарными. Одни источники URA.RU в муниципальной власти называют это завершением кампании Орлова по усмирению некогда конфликтного депутатского корпуса, другие — отмечают роль губернатора Евгения Куйвашева. В своем выступлении Орлов, пришедший в думу вместе с замами, отметил, что доходы города в 2023 году составят 64,2 миллиарда рублей. «Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю Екатеринбурга», — сказал Орлов. Расходы — 66,2 млрд — и дефицит (два млрд) он не упомянул. Но заявил, что основная часть расходов касается социальной сферы. Также Орлов коротко рассказал о планах на 2023 год (без новых заявлений). «Каждый бюджетный рубль будет израсходован эффективно», — заверил мэр. За предложенный проект бюджета в итоге проголосовали все 29 присутствовавших депутатов. Накануне Орлов встречался с руководителями партийных фракций. Это давняя традиция, о которой в 2021 году мэру пришлось напоминать. «Тогда существовали некоторые разногласия [по бюджету]. В этот раз ничего подобного не намечалось. И особой необходимости в разговоре за закрытыми дверями даже не было. Но все равно пообщались. Чуть менее часа», — поделился один из участников беседы. Новость по теме Мэр устроил новый передел власти в Екатеринбурге, посовещавшись с Куйвашевым Предшественнику Орлова Александру Высокинскому (2018—2020 годы), от которого Орлову и достался этот созыв думы, было сложнее. Депутатское большинство, контролировавшееся близким к Куйвашеву бизнесменом Виталием Кочетковым, использовало бюджет в политической борьбе с администрацией. И Высокинскому приходилось вступать в кулуарные переговоры с депутатами и их покровителями не в середине декабря, а в конце ноября. То, что сейчас подобное — лишь историческая справка, некоторые источники URA.RU называют заслугой Орлова, сумевшего найти поход к депутатам. «Но на мой взгляд, это все-таки влияние Куйвашева. Знаю, что на прошлой неделе он через [спикера думы Игоря] Володина передал депутатам просьбу одобрить предложенный администрацией проект бюджета. У многих впереди выборы, все отдают себе отчет, кто принимает решения по кандидатам», — прокомментировал еще один городской политик. В одно время с заседанием гордумы проходит заседание заксобрания. На нем, как ожидается, утвердят законопроект, предполагающий передачу полномочий по утверждению генплана — ключевого градостроительного документа — от думы в областной минстрой. Известно, что это инициатива Орлова, направленная на исключение депутатов из цепочки принятия решений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов символично отмечает вторую годовщину своего назначения в горадминистрацию. На заседании 20 декабря гордума в его присутствии утвердила бюджет на 2023 год, и впервые за долгое время обсуждение не сопровождалось интригами — даже кулуарными. Одни источники URA.RU в муниципальной власти называют это завершением кампании Орлова по усмирению некогда конфликтного депутатского корпуса, другие — отмечают роль губернатора Евгения Куйвашева. В своем выступлении Орлов, пришедший в думу вместе с замами, отметил, что доходы города в 2023 году составят 64,2 миллиарда рублей. «Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю Екатеринбурга», — сказал Орлов. Расходы — 66,2 млрд — и дефицит (два млрд) он не упомянул. Но заявил, что основная часть расходов касается социальной сферы. Также Орлов коротко рассказал о планах на 2023 год (без новых заявлений). «Каждый бюджетный рубль будет израсходован эффективно», — заверил мэр. За предложенный проект бюджета в итоге проголосовали все 29 присутствовавших депутатов. Накануне Орлов встречался с руководителями партийных фракций. Это давняя традиция, о которой в 2021 году мэру пришлось напоминать. «Тогда существовали некоторые разногласия [по бюджету]. В этот раз ничего подобного не намечалось. И особой необходимости в разговоре за закрытыми дверями даже не было. Но все равно пообщались. Чуть менее часа», — поделился один из участников беседы. Предшественнику Орлова Александру Высокинскому (2018—2020 годы), от которого Орлову и достался этот созыв думы, было сложнее. Депутатское большинство, контролировавшееся близким к Куйвашеву бизнесменом Виталием Кочетковым, использовало бюджет в политической борьбе с администрацией. И Высокинскому приходилось вступать в кулуарные переговоры с депутатами и их покровителями не в середине декабря, а в конце ноября. То, что сейчас подобное — лишь историческая справка, некоторые источники URA.RU называют заслугой Орлова, сумевшего найти поход к депутатам. «Но на мой взгляд, это все-таки влияние Куйвашева. Знаю, что на прошлой неделе он через [спикера думы Игоря] Володина передал депутатам просьбу одобрить предложенный администрацией проект бюджета. У многих впереди выборы, все отдают себе отчет, кто принимает решения по кандидатам», — прокомментировал еще один городской политик. В одно время с заседанием гордумы проходит заседание заксобрания. На нем, как ожидается, утвердят законопроект, предполагающий передачу полномочий по утверждению генплана — ключевого градостроительного документа — от думы в областной минстрой. Известно, что это инициатива Орлова, направленная на исключение депутатов из цепочки принятия решений.