Мэр Екатеринбурга отметил двухлетие в должности усмирением гордумы — помог Куйвашев

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов символично отмечает вторую годовщину своего назначения в горадминистрацию. На заседании 20 декабря гордума в его присутствии утвердила бюджет на 2023 год, и впервые за долгое время обсуждение не сопровождалось интригами — даже кулуарными. Одни источники URA.RU в муниципальной власти называют это завершением кампании Орлова по усмирению некогда конфликтного депутатского корпуса, другие — отмечают роль губернатора Евгения Куйвашева.
В своем выступлении Орлов, пришедший в думу вместе с замами, отметил, что доходы города в 2023 году составят 64,2 миллиарда рублей. «Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю Екатеринбурга», — сказал Орлов. Расходы — 66,2 млрд — и дефицит (два млрд) он не упомянул. Но заявил, что основная часть расходов касается социальной сферы. Также Орлов коротко рассказал о планах на 2023 год (без новых заявлений). «Каждый бюджетный рубль будет израсходован эффективно», — заверил мэр. За предложенный проект бюджета в итоге проголосовали все 29 присутствовавших депутатов.
Накануне Орлов встречался с руководителями партийных фракций. Это давняя традиция, о которой в 2021 году мэру пришлось напоминать. «Тогда существовали некоторые разногласия [по бюджету]. В этот раз ничего подобного не намечалось. И особой необходимости в разговоре за закрытыми дверями даже не было. Но все равно пообщались. Чуть менее часа», — поделился один из участников беседы.
Предшественнику Орлова Александру Высокинскому (2018—2020 годы), от которого Орлову и достался этот созыв думы, было сложнее. Депутатское большинство, контролировавшееся близким к Куйвашеву бизнесменом Виталием Кочетковым, использовало бюджет в политической борьбе с администрацией. И Высокинскому приходилось вступать в кулуарные переговоры с депутатами и их покровителями не в середине декабря, а в конце ноября. То, что сейчас подобное — лишь историческая справка, некоторые источники URA.RU называют заслугой Орлова, сумевшего найти поход к депутатам. «Но на мой взгляд, это все-таки влияние Куйвашева. Знаю, что на прошлой неделе он через [спикера думы Игоря] Володина передал депутатам просьбу одобрить предложенный администрацией проект бюджета. У многих впереди выборы, все отдают себе отчет, кто принимает решения по кандидатам», — прокомментировал еще один городской политик.
В одно время с заседанием гордумы проходит заседание заксобрания. На нем, как ожидается, утвердят законопроект, предполагающий передачу полномочий по утверждению генплана — ключевого градостроительного документа — от думы в областной минстрой. Известно, что это инициатива Орлова, направленная на исключение депутатов из цепочки принятия решений.
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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов символично отмечает вторую годовщину своего назначения в горадминистрацию. На заседании 20 декабря гордума в его присутствии утвердила бюджет на 2023 год, и впервые за долгое время обсуждение не сопровождалось интригами — даже кулуарными. Одни источники URA.RU в муниципальной власти называют это завершением кампании Орлова по усмирению некогда конфликтного депутатского корпуса, другие — отмечают роль губернатора Евгения Куйвашева. В своем выступлении Орлов, пришедший в думу вместе с замами, отметил, что доходы города в 2023 году составят 64,2 миллиарда рублей. «Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю Екатеринбурга», — сказал Орлов. Расходы — 66,2 млрд — и дефицит (два млрд) он не упомянул. Но заявил, что основная часть расходов касается социальной сферы. Также Орлов коротко рассказал о планах на 2023 год (без новых заявлений). «Каждый бюджетный рубль будет израсходован эффективно», — заверил мэр. За предложенный проект бюджета в итоге проголосовали все 29 присутствовавших депутатов. Накануне Орлов встречался с руководителями партийных фракций. Это давняя традиция, о которой в 2021 году мэру пришлось напоминать. «Тогда существовали некоторые разногласия [по бюджету]. В этот раз ничего подобного не намечалось. И особой необходимости в разговоре за закрытыми дверями даже не было. Но все равно пообщались. Чуть менее часа», — поделился один из участников беседы. Предшественнику Орлова Александру Высокинскому (2018—2020 годы), от которого Орлову и достался этот созыв думы, было сложнее. Депутатское большинство, контролировавшееся близким к Куйвашеву бизнесменом Виталием Кочетковым, использовало бюджет в политической борьбе с администрацией. И Высокинскому приходилось вступать в кулуарные переговоры с депутатами и их покровителями не в середине декабря, а в конце ноября. То, что сейчас подобное — лишь историческая справка, некоторые источники URA.RU называют заслугой Орлова, сумевшего найти поход к депутатам. «Но на мой взгляд, это все-таки влияние Куйвашева. Знаю, что на прошлой неделе он через [спикера думы Игоря] Володина передал депутатам просьбу одобрить предложенный администрацией проект бюджета. У многих впереди выборы, все отдают себе отчет, кто принимает решения по кандидатам», — прокомментировал еще один городской политик. В одно время с заседанием гордумы проходит заседание заксобрания. На нем, как ожидается, утвердят законопроект, предполагающий передачу полномочий по утверждению генплана — ключевого градостроительного документа — от думы в областной минстрой. Известно, что это инициатива Орлова, направленная на исключение депутатов из цепочки принятия решений.