23 декабря 2022

Свердловскую колонию обстреляли из двух пневмопушек. Фото, видео

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Мужчина пытался перебросить в ИК-54 семь телефонов Фото:

Рядом с исправительной колонией №54 в Новой Ляле (Свердловская область) задержали мужчину, который перебрасывал заключенным мобильные телефоны с помощью двух пневмопушек. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчина пытался доставить телефоны в Новолялинскую исправительную колонию №54 из двух пневмопушек. Мужчину задержали рядом с дорогой, ведущей на трассу Екатеринбург — Серов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 23 декабря. После задержания у мужчины обнаружили два свертка, в которых находились семь сотовых телефонов, три сим-карты, 18 зарядных устройств, пять гарнитур и модем. «Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП (передача либо попытка передачи запрещенных предметов заключенным — прим. ред.)», — резюмировали в ведомстве.

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Рядом с исправительной колонией №54 в Новой Ляле (Свердловская область) задержали мужчину, который перебрасывал заключенным мобильные телефоны с помощью двух пневмопушек. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина пытался доставить телефоны в Новолялинскую исправительную колонию №54 из двух пневмопушек. Мужчину задержали рядом с дорогой, ведущей на трассу Екатеринбург — Серов», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 23 декабря. После задержания у мужчины обнаружили два свертка, в которых находились семь сотовых телефонов, три сим-карты, 18 зарядных устройств, пять гарнитур и модем. «Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП (передача либо попытка передачи запрещенных предметов заключенным — прим. ред.)», — резюмировали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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