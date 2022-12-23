Мужчина пытался перебросить в ИК-54 семь телефонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рядом с исправительной колонией №54 в Новой Ляле (Свердловская область) задержали мужчину, который перебрасывал заключенным мобильные телефоны с помощью двух пневмопушек. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчина пытался доставить телефоны в Новолялинскую исправительную колонию №54 из двух пневмопушек. Мужчину задержали рядом с дорогой, ведущей на трассу Екатеринбург — Серов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 23 декабря. После задержания у мужчины обнаружили два свертка, в которых находились семь сотовых телефонов, три сим-карты, 18 зарядных устройств, пять гарнитур и модем. «Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП (передача либо попытка передачи запрещенных предметов заключенным — прим. ред.)», — резюмировали в ведомстве.

Фото: страница ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте»

Фото: страница ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте»