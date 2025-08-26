Вторичное жилье дешевле всего продают в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, несмотря на то, что цены на рынке продолжают расти, в городе все равно остаются районы, где недвижимость стоит чуть дешевле. Аналитику для URA.RU подготовили в сервисе «Циан».
Так, в Орджоникидзевском районе можно купить квартиру за 116,4 тысяч рублей за «квадрат» в среднем. В Железнодорожном районе средняя стоимость квадратного метра составляет 118,3 тысяч рублей, а в Чкаловском — 123,6 тысяч рублей. Районом с самой дорогой вторичкой стал, как принято считать, не центр, а ВИЗ, там квартиры продают по 143,8 тысяч рублей за квадратный метр.
Согласно данным Уральской палаты недвижимости от 11 августа, в центре города квартиры продают за 186 095 рублей за квадратный метр. А в Верх-Исетском районе средняя стоимость «квадрата» составляет 145 036 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что новые квартиры дешевле всего продают в Железнодорожном районе. Там средняя стоимость «квадрата» составила 147,5 тысяч рублей.
